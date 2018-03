RAGUSA - 09/03/2018

Politica - Alla fine è stato favorito il parlamentare messinese Nino Germanà

Il Rosatellum nega il seggio a Giovanni Mauro. Ora attenzione puntata alle amministrative

Mauro continuerà a rivestire il ruolo di coordinatore provinciale di Forza Italia, e forse non solo questo

Forza Italia in Sicilia elegge 6 deputati ma tra questi non c´è Giovanni Mauro (foto). Il seggio è andato infatti al parlamentare messinese Nino Germanà, «favorito» dal Rosatellum che prevede che il capolista in più collegi, come nel caso di Stefania Prestigiacomo, sia eletto nella circoscrizione dove prende meno voti, come nel caso di Ragusa, per cui il seggio è scattato nel collegio messinese. Giovanni Mauro resta tuttavia in attesa delle verifica finale della corte d’appello, ma il dato sembra ormai scontato. Per Mauro una vera e propria iattura nel giro di sei mesi visto che ha perso un posto all’Ars per poche centinaia di voti a favore di Orazio Ragusa alle regionali ed ora deve fare i conti con il Rosatellum ed il risultato non esaltante di Forza Italia nel collegio ragusano. La deputazione iblea per la prossima legislatura quindi non avrà Venerina Padua e Giovanni Mauro, anche se il parlamentare ragusano era stato eletto in un collegio campano.



Sono confermati invece Nino Minardo, pur se eletto nel collegio di Catania, e Marialucia Lorefice. Mauro continuerà a rivestire il ruolo di coordinatore provinciale di Forza Italia, ma è tutto da vedere cosa succederà in ottica amministrative. Mauro si era detto sicuro della rielezione alla luce dei sondaggi, ma lo sconvolgimento venuto fuori dalle urne rimette tutto in discussione in casa azzurra in vista delle prossime amministrative. Forza Italia ed il centro destra sono in cerca di un candidato ed il nome di Mauro potrebbe rientrare nel novero delle possibilità, scompaginando i piani di quanti nel centro destra si danno da fare da tempo. Il parlamentare per il momento non parla, né conferma la sua mancata rielezione e preferisce attendere l’esito della Corte d’Appello. Neppure una parola anche per la poltrona di Palazzo dell’Aquila, ma è chiaro che Giovanni Mauro, in un modo o nell’altro, vi parteciperà in via diretta o per interposta persona.