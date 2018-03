RAGUSA - 06/03/2018

Politica - L’eclatante 28-0 dei grillini

Il "cappotto" del M5S in Sicilia ricorda quello degli azzurri di 17 anni fa. "De profundis" Pd

I pentastellati portano alla Camera 19 deputati sui 52 che la Sicilia elegge e 9 al Senato sui 25 complessivi

A distanza di 17 anni in Sicilia c’è un altro «cappotto». Allora furono gli azzurri di Gianfranco Miccichè a spazzare il centrosinistra con un 61-0 diventato ormai storico. Altrettanto si può dire del 28-0, forse ancora più eclatante, del M5S che nell’arco di cinque anni è diventato la prima forza politica dell’isola. I pentastellati portano alla Camera 19 deputati sui 52 che la Sicilia elegge e 9 al Senato sui 25 complessivi. Il M5S ha vinto in tutti i collegi uninominali e con il suo 50 per cento di media ha spazzato molta della nomenclatura siciliana. E’ caduta una testa come quella di Saverio Romano che negli ultimi venti anni ha dominato la scena soprattutto nella Sicilia occidentale, a Catania crolla Raffaele Stancanelli, già sindaco a Catania e coordinatore regionale di «Diventerà bellissima». Cade il re delle preferenze del centro sinistra Luca Sammartino, e con lui il più volte assessore regionale Giovani Pistorio, e il nipote di Raffaele Lombardo, Giuseppe.



Piange il Pd che non va oltre il 18 per cento e paga per scelte sciagurate soprattutto nelle formazione delle liste perché Renzi ha catapultato anche in Sicilia nomi venuti da lontano come l’ex ministro Boschi, eletta a Ragusa così come a Bolzano, ignorando le risorse locali. Nel centro destra Forza Italia deve ingoiare l’onda grillina perché gli azzurri sono stati percepito come forza di sistema e legata ai vecchi meccanismi della politica. Gli elettori hanno puntato sul M5S che porta a Roma alcuni parlamentari uscenti ma tanti volti nuovi. Il M5S ha avuto il merito di essere presente con i suoi uomini di punta sul territorio che hanno battuto a più riprese tutte le provincie dell’isola. In prospettiva il risultato delle Politiche farà sentire i suoi effetti sulle prossime amministrative di maggio quando si voterà in molti comuni siciliani ed il M5S diventa sin da ora l’avversario da battere e certamente con cui fare i conti.



GLI ELETTI

Al Senato nel collegio uninominale di Siracusa e Ragusa vince Pino Pisani, ex vicesindaco di Augusta, con il 53 per cento dei voti doppiando la siracusana Mariella Muti che si ferma al 28 per cento. Maria Concetta Furnari del centrosinistra è buona terza con il 13 per cento, la ragusana Franca Antoci solo quarta con quasi il 3 per cento. I sedici seggi assegnati alla Sicilia orientale per il plurinominale al Senato andranno sei al M5S, altrettanti al Centro destra, 2 al Centro sinistra e altri due sono ancora in bilico in attesa dei risultati definitivi.



Anche alla Camera il M5S fa il pieno ed elegge Marialucia Lorefice nell’uninominale con il 52 per cento dei voti, quasi doppiando la vittoriese Valeria Zorzi, ferma al 27 per cento. L’uscente senatrice Venerina Padua si ferma ad un modesto 15 per cento. Nell’uninominale di Avola, che comprende anche i comuni iblei di Ispica e Pozzallo vince l’uscente Maria Marzana con il 52 per cento. Nel collegio plurinominale per la Camera della Sicilia orientale il M5S sempre avanti con quasi il 49 per cento dei consensi ed eleggerà almeno i primi due nomi in lista, il Centro destra si difende con quasi il 34 per cento e Forza Italia con il 22 per cento elegge certamente Stefania Prestigiacomo; molto incerto il secondo seggio e quindi l’elezione del ragusano ed uscente senatore Giovanni Mauro. Mauro è comunque in bilico e tutto dipenderà dal conteggio dei resti secondo la farraginosa legge elettorale Certo del seggio, essendo capolista, nel collegio plurinominale di Catania-Acireale Nino Minardo.



Nella foto in alto la nuova geografia politica del Paese pre terza Repubblica: in giallo la "colonizzazione grillina", in blu il centrodestra e in rosso il centrosinistra