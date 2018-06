PALERMO - 08/06/2018

Politica - Interessati in tutta Italia 6.749.654 cittadini

Il voto di domenica è il primo dopo la formazione del governo gialloverde a Roma. Un test per i partiti

In Sicilia sono coinvolti 137 comuni su 390, il 35 per cento, con 5 capoluoghi di provincia

Un test per partiti e movimenti. Il voto di domenica è il primo dopo la formazione del governo gialloverde a Roma e vede interessati in tutta Italia 6.749.654 cittadini per il rinnovo delle cariche amministrative di 761 comuni. In Sicilia sono coinvolti 137 comuni su 390, il 35 per cento, con 5 capoluoghi di provincia (Catania, Siracusa, Ragusa, Messina e Trapani), 118 comuni superiori a 15 mila abitanti e 19 sotto la soglia dei 15 mila, dove si voterà dunque con il sistema maggioritario e senza secondo turno, fissato per gli eventuali ballottaggi per domenica 24. Vi parteciperanno i candidati sindaci che non avranno superato il 40 per cento dei consensi al primo turno, soglia che vale l’elezione diretta. Messina è la provincia dove sono interessati più comuni, 35, segue Catania con 22, 16 ad Agrigento 13 a Trapani, 8 a Siracusa, 7 a Enna Ragusa con 4 (il capoluogo, Modica. Comiso ed Acate), solo uno a Caltanissetta.



Il voto siciliano è rilevante in particolare nei capoluoghi dove si consumerà la sfida Lega e 5S , alleati di governo a Roma e concorrenti in molti comuni. Anche per Forza Italia e soprattutto Pd è un voto che potrà dare conferme più o meno positive sul gradimento di questi partiti, in netto calo nel voto nazionale del 4 marzo. Altra nota saliente è la preponderanza di movimenti civici e indipendenti che si propongono sotto bandiere che fanno riferimento solo alla città di appartenenza. Significativo a questo proposito il caso di Catania e Trapani dove i rispettivi candidati dell’area progressista Enzo Bianco e Giacomo Tranchida, hanno messo nel cassetto il simbolo del Pd e corrono sotto altre bandiere.



La Lega presenta un suo candidato al di fuori dell’alleanza di centro destra a Messina e Siracusa. La sfida con il M5S è apertissima un po’ ovunque anche se nei comuni di medie e piccole dimensioni l’appeal dei candidati pentastellati non è altissimo per la relativa mancanza di radicamento nel territorio. Tutto da verificare se l’arrivo dei leader nazionali, Salvini e Di Maio è riuscito a spostare consensi. Il M5S ha una priorità a Ragusa anche per una questione di immagine perchè movimento di Di Maio non può fare flop dopo 5 anni di amministrazione Piccitto. Interessante dal punto di vista politico il caso Trapani dopo il terremoto giudiziario dello scorso anno, il commissariamento del comune e l’azzeramento di una classe dirigente che faceva capo ai parlamentari D’Alì e Fazio. Si sfidano 5 candidati con FI e Lega concorrenti all’interno del centro destra. A Messina la controversa sindacatura di Renato Accorinti sarà messa duramente alla prova e dovrà vedersela con il sempre presente Cateno De Luca sostenuto dal centro destra e con 6 liste alle spalle.



QUANDO E COME SI VOTA

Si vota solo domenica, dalle ore 7 alle ore 23,00. I dati di affluenza alle urne saranno diffusi alle ore 12, 19 e 23. Lo scrutinio avrà inizio a partire dalle 23; si partirà con gli scrutini dei candidati a sindaco, a seguire quelli per i consiglieri e, ove previsto, quelli per le circoscrizioni. I presidenti di seggio comunicheranno i dati delle votazioni alla segreteria generale del comune che li inoltrerà alla Prefettura e di qui all’Ufficio elettorale regionale. E’ presumibile che per avere i primi risultati ufficiosi per il sindaco si dovranno attendere almeno un paio d’ore e per la lista dei consiglieri comunali si dovrà attendere l’alba.



Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applica il sistema elettorale maggioritario a doppio turno; mentre nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti si voterà con il sistema maggioritario a turno unico. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del Consiglio comunale. L´elettore, tracciando un segno, può con un unico voto esprimere la sua preferenza sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista a esso collegata. L’elettore può praticare il voto disgiunto - vietato invece alle Politiche - esprimendo la preferenza per un candidato alla carica di sindaco non collegato alla lista prescelta. Si possono esprimere sino a un massimo di due voti di preferenza per candidati della stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, tuttavia vale l´alternanza di genere: una deve riguardare un candidato uomo e l’altra un candidato donna o viceversa, pena la nullità della seconda preferenza.