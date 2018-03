PALERMO - 19/03/2018

Politica - La giunta al lavoro blindata in un albergo di Castelbuono

Musumeci ha preparato la Finanziaria sulle Madonie

Tra i nodi da sciogliere anche il successore di Vittorio Sgarbi ai Beni Culturali

In ritiro da venerdì a Castelbuono per parlare di Finanziaria e dintorni. Da oggi tutti al lavoro a Palermo con le idee più chiare, almeno si spera. Nello Musumeci immortala sul suo blog la giunta al lavoro (foto) nei tre giorni di ritiro sulle Madonie e scrive: «A mille metri, tra i boschi delle #Madonie, insieme alla giunta di governo per discutere, in serenità per tre giorni, di #Finanziaria, #Bilancio e delle grandi riforme per rimettere la #Sicilia in carreggiata. Regola prima: ognuno paga la propria quota». Tra tanta serenità c’è un’assenza eccellente. E’ quella di Vittorio Sgarbi che non si è fatto vedere ed ha anzi tuonato da Roma contro il presidente della Regione.



Tra i nodi da sciogliere Musumeci è alle prese anche con la prossima ed annunciata sostituzione del suo assessore ai beni Culturali con il quale la sintonia non è stata mai al massimo. Musumeci ha già detto che il successore di Sgarbi non sarà un politico ma un tecnico e probabilmente di area forzista. La Finanziaria è un osso duro per la giunta di governo nei confronti della quale la maggioranza ha mandato i primi segnali di guerra. Il presidente vuole seguire nella sua campagna di tagli e di moralizzazione, ha cominciato facendo pagare il conto agli ospiti dell’albergo madonita ma rimettere in sesto i conti della Regione sarà un po’ più problematico.