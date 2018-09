ISPICA - 08/09/2018

Politica - I soldi sarebbero serviti per il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione

"Il comune di Ispica ha perso un milione di euro di finanziamento": lo sostiene il consigliere Arena

L’amministrazione comunale accusata di immobilismo

Il consigliere comunale di opposizione Serafino Arena (foto) denuncia all’opinione pubblica della Città "L’assoluto immobilismo dell’Amministrazione Muraglie - si legge testualmente nella nota -- rispetto anche alle più elementari e semplici iniziative volte a reperire fondi per interventi di varia natura". Il riferimento di Arena è alla perdita di un finanziamento di circa un milione di euro. "Durante una riunione del Consiglio Comunale dello scorso mese di giugno - dice Arena - aveva sollecitato l’Amministrazione Muraglie affinchè si attivasse con gli uffici comunali di competenza, per dare impulso alla predisposizione di un progetto necessario a poter partecipare al bando regionale Po Fesr Sicilia 2014-2020, scadenza 30 Agosto 2018, finalizzato alla richiesta di un contributo fino ad un milione di euro, che avrebbe consentito il rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione in alcuni quartieri della città ove è assolutamente carente.



Nell’occasione, oltre al Sindaco Muraglie, era presente ai lavori del Consiglio il Vice Sindaco e Assessore al ramo Pluchinotta, il quale aveva affermato, unitamente al Presidente del Consiglio comunale Roccuzzo, di essere a conoscenza del bando, e che, avrebbero assunto ogni iniziativa necessaria per non perdere la possibilità di partecipare al bando. Con assoluto rammarico - prosegue Arena - ho verificato che nessuna iniziativa in tal senso è stata assunta dal Sindaco Muraglie e dai suoi Assessori. Anche in questa circostanza - conclude il consigliere comunale - il loro immobilismo ha fatto perdere un importante contributo economico alla città".