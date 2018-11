RAGUSA - 03/11/2018

Economia - Il dato degli ultimi 9 mesi

Turismo in crescita in 9 mesi a Ragusa, ma non tutti ci credono

Non dello stesso avviso il Ccn (Centro commerciale naturale) Antica Ibla

Ragusa cresce ma non tutti ci credono: l’ufficializzazione dei numeri di presenze ed arrivi di turisti nel territorio ibleo nei primi nove mesi dell’anno ha indotto Confcommercio ad una analisi dei flussi, ma i dati forniti dall’Osservatorio turistico regionale non convincono il Ccn (Centro commerciale naturale) Antica Ibla perché, a parere del direttivo, i numeri non corrispondono con fatturati ed introiti dei consorziati e sono parziali. Per Confcommercio le percezioni sono una cosa i numeri ufficiali sono ben altro e questi dicono che la stagione turistica ha fatto registrare, secondo l’Osservatorio, un aumento del 16,2 per cento per quanto riguarda le presenze dei turisti italiani. La percentuale si riferisce al numero complessivo di giorni trascorsi in strutture ricettive. Nel 2017 le presenze registrate erano state 418.062 mentre nel 2018 si è passati a 485.768. Gli stranieri sono lievemente diminuiti visto che la percentuale indica uno 0,3 per cento un meno (311.641 nel 2017 ai 310.778 del 2018) con una oscillazione in basso dello 0,3. Altra voce significativa riguarda poi gli arrivi nell’area iblea.



Ed anche qui i numeri sono in aumento perché gli arrivi di italiani nel 2017 erano stati pari a 130.528 unità, nel 2018 sono stati 146.080 con un incremento dell’11,9%. Alla voce stranieri, invece, nel 2017 erano stati 65.389 mentre risultano essere 77.190 nel 2018 con un incremento del 18%. Il totale degli arrivi, nell’area iblea, dunque, a fronte dei 195.917 del 2017, risulta essere pari a 223.270 nel 2018 con un incremento del 14% a fronte del -1,9% nel resto della Sicilia. Nel prendere atto dei dati il presidente di Federalberghi Rosario Dibennardo, ed il presidente di Confcommercio Gianluca Manenti dicono: «Dopo che per tutta la scorsa stagione estiva c’è chi, tra gli operatori economici soprattutto, ha lamentato il calo di presenze e di arrivi in provincia di Ragusa, ora che abbiamo in mano i dati ufficiali, provenienti dall’Osservatorio regionale turistico, è il caso di smentire, cifre alla mano, quella che era solamente una impressione. Perché i dati parlano di tutt’altra situazione».