RAGUSA - 21/07/2018

Economia - Un territorio che si muove

Nel Ragusano le compravendite di case sono aumentate di quasi l’11%

Lo scorso anno infatti sono stati 41 mila metri quadrati venduti e comprati con un’offerta aumentata del 3,6%

Un territorio che si muove. Nel Ragusano le compravendite di case sono aumentate di quasi l’11% rispetto al 2016. Lo scorso anno infatti sono stati 41 mila metri quadrati venduti e comprati con un’offerta aumentata del 3,6%, ovvero di 5,8 mila metri quadrati. Cresciuto anche il fatturato, l’8,5 per cento circa, con 53,6 milioni di euro nel 2017. Ragusa si conferma provincia virtuosa in un contesto siciliano comunque virtuoso. La Sicilia è infatti tra le regioni italiane dove ci sono state più compravendite immobiliari, cresciute dell’1,5% rispetto al 2016. Per l’anno in corso si prevede di raggiungere quota 35mila unità, stimando un incremento del 6,1% sul 2017, e fino alle 36.500 nel 2020. La regione si dimostra ancora una volta prima tra le regioni del Sud, superando anche Puglia e Campania, che rappresentano ciascuna il 5,4% delle compravendite nazionali.



Questi sono alcuni dei dati del Rapporto 2018 sul mercato immobiliare residenziale della Sicilia, realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Casa.it. Secondo i dati della società di intermediazione i prezzi nel sono in lieve calo ma la richiesta di abitazioni è cresciuta rispetto al 2016. In Sicilia sul fronte dei prezzi medi nominali prosegue il trend di contrazione, con un calo dello 0,9% nel 2017. Per il 2018 è atteso ancora un calo dell’1% rispetto all’anno scorso. Un assestamento dovrebbe avvertirsi a partire dal 2019, preparando la strada alla ripresa, che dovrebbe coinvolgere la Sicilia a partire dal 2020.