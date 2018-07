RAGUSA - 18/07/2018

Economia - L’alto livello di tassazione che pone Ragusa al terzo posto in Sicilia

A ogni ragusano servono 226 giorni di lavoro per pagare le tasse. Gli altri 140 sono per sé e la famiglia

Il livello della tassazione è aumentato, seppur di pochi punti di percentuale rispetto al 2017

Ad ogni ragusano servono 226 giorni di lavoro per pagare le tasse ed i restanti 140 servono per sé e la sua famiglia. Una sproporzione evidente e quasi macroscopica che testimonia l’alto livello di tassazione che pone Ragusa al terzo posto in Sicilia. Il 12 agosto i ragusani possono essere contenti perché da quel giorno quello che guadagnano finisce nelle loro tasche, hanno infatti già esaurito il loro dovere con il pagamento di tasse locali e non. Lo dice il Rapporto 2018 "Comune che vai fisco che trovi" della Cna realizzato dall´Osservatorio permanente sulla tassazione delle piccole e medie imprese. Il Rapporto esamina la dinamica e le differenze del Total tax rate sulle imprese artigiane, micro, piccole e medie in 137 comuni italiani, inclusi tutti i capoluoghi di regione e di provincia. In Sicilia chi sta meglio è Trapani con il suo 59,9 per cento di tassazione che colloca il capoluogo trapanese al 55mo posto a livello nazionale.



Il livello della tassazione è aumentato, seppur di pochi punti di percentuale rispetto al 2017 e pressione fiscale è la più alta in Europa con una media del 60 per cento. Trapani è leader anche nella graduatoria del Tax free day, vale a dire il giorno dell´anno nel quale l´imprenditore smette di lavorare per l´ingombrante socio fiscale e comincia a lavorare per sé e per la sua famiglia. A Trapani il semaforo verde scatta il 6 agosto: necessitano 219 giorni di lavoro per pagare i tributi e i restanti 146 giorni per i consumi familiari. Segue Enna, 56mo posto, con il 60 per cento del carico fiscale. Sul terzo gradino del posto c’è Ragusa, con il 61,6 per cento, 81ema nella classifica nazionale, seguita da Caltanissetta, con il 62. Palermo è al quinto posto quinta posizione con il 62,8 per cento, poi Agrigento (64,2), Messina (65,8), Siracusa (65,8) e Catania (69).