RAGUSA - 17/07/2018

Economia - C’era una volta la casa al mare

Come sono cambiate le modalità di affitto delle case in estate

Le grandi agenzie hanno il monopolio del mercato

C’era una volta la casa al mare da affittare per un mese e anche due. Arredata e fruibile per i due mesi centrali del periodo estivo e se trovavi il padrone di casa comprensivo ti consentiva di allungare anche per una settimana a settembre compreso nel prezzo. Tutto è cambiato da qualche anno a questa parte ed il mercato ha preso altre strade. I locali che si trasferivano al mare in affitto non ne hanno più la possibilità perché le case si affittano a settimana e con prezzi molto più alti e sicuramente più redditizi. Per i proprietari il profitto è più che raddoppiato e affittare una casa si è rivelato un affare soprattutto se sfugge al controllo del fisco. La Sicilia e le sue località più alla moda sono in cima alla classifica in questa speciale graduatoria elaborata da una agenzia specializzata che rileva come il fenomeno delle case affittate a settimana è ormai diffuso soprattutto a tutto vantaggio degli stranieri. Inglesi, tedeschi, russi, scandinavi e anche ungheresi non battono ciglio rispetto ai mille euro che vengono chiesti per una settimana al mare, Eolie, Taormina, Marina di Ragusa, S. Vito Lo Capo, Pozzallo.



Le grandi agenzie hanno il monopolio del mercato ed organizzano tutto dopo essere stati contattati dal proprietario che paga una percentuale, tra il 30 e il 50 per cento, ma ha la sicurezza di un contratto stagionale. I prezzi rilevati da Casavacanze.it dicono che per una casa per 4 persone costa 812 euro a settimana a S. Vito Lo Capo servono 800 euro, a Lampedusa 1.100, seguita da Favignana e Taormina (1064 euro a settimana). Tra le più "care" ci sono poi Cefalù (980 euro), Noto (962 euro) e Giardini Naxos (952 euro). Per affittare casa a Marina di Ragusa e Pozzallo ci vogliono in media 896 euro a settimana, 868 a Fontane Bianche e 856 a Siracusa.



Non è solo il mare ad attrarre la clientela straniera perché il fenomeno tutto ibleo della residenza in campagna, sull’altipiano, sospeso tra mare e collina, fa tendenza ed ha aperto un fronte ancor più remunerativo come confermano le decine e decine di masserie riconvertite in casa vacanza con tanto di piscina, centro benessere e bagli ben arredati ad oltre mille euro a settimana. Un turismo di fascia medio alta che pesca nei mercati più ricchi e convoglia risorse ingenti che spesso e volentieri restano, tuttavia, sommerse.