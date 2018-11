COMISO - 22/11/2018

Economia - L’esito del bando per l’incentivazione delle rotte

Tre rotte nuove da Comiso a partire dall’estate: 2 per la Germania del sud e una per Torino

Sono invece andate deserte le incentivazioni per le altre tratte proposte dal management di Soaco

Tre rotte nuove da Comiso a partire dalla prossima estate: 2 saranno per la Germania del sud ed una per Torino. Eurowings, la low cost di Lufthaansa, e la compagnia rumena Blue Air, hanno partecipato al bando per l’incentivazione delle rotte da e per Comiso, aggiudicandosi le tratte in questione. Per la Germania potrebbero essere Monaco di Baviera e Stoccarda mentre Blue Air volerà da e per Torino. Sono invece andate deserte le incentivazioni per le altre tratte proposte dal management di Soaco. Queste riguardano Roma, Bergamo, Pisa ed una tra Bologna e Verona. Restano scoperte anche quelle internazionali per l’Inghilterra, il Nord Europa (Finlandia o Svezia), l’est europeo e una tra Spagna e Francia. Nessun altra compagnia infatti ha manifestato interesse al bando ed a questo punto Soaco potrebbe avviare una procedura negoziata con le singole compagnie, a cominciare da Ryanair, visto che il contratto con la low cost irlandese è scaduto il 31 marzo scorso.



Nonostante tutto Ryanair ha continuato a garantire le tratte per Milano, Pisa, Roma, Londra, Francoforte e Bruxelles-Charleroi. I voli sono infatti schedulati già sul sito ufficiale della compagnia irlandese anche per l’estate 2019. Ryanair non ha ritenuto di partecipare al bando e probabilmente intavolerà trattative direttamente con Soaco per allargare il proprio raggio operativo da e per il Pio La Torre.



Bisognerà vedere con chi le compagnie dovranno interloquire perché dal primo dicembre sono effettive le dimissioni di Giorgio Cappello dal ruolo di amministratore delegato e Soaco dovrà individuare un successore. La scelta spetta tuttavia al socio di maggioranza, Intersac, che detiene il 65 per cento delle quote. La mancanza di un interlocutore per la definizione degli accordi potrebbe nuocere e Soaco farà bene a non frapporre indugi nella nomina del nuovo Ad. Intanto per lo scalo ibleo potrebbe aprirsi la concreta prospettiva di un utilizzo della restante area militare ex Usa grazie alla sua cessione per un utilizzo a scopi strettamente civili. L’area e la pista annessa potrebbero servire per insediare servizi cargo e facendo diventare Comiso il secondo scalo cargo del sud Italia insieme a Napoli.