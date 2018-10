COMISO - 12/10/2018

Incremento flussi turistici e unico sistema aeroportuale per la Sicilia orientale: ecco il futuro di Comiso

Incremento dei flussi turistici e unico sistema aeroportuale per la Sicilia orientale. Il Cda di Soaco, la società di gestione dell´aeroporto di Comiso «Pio La Torre», partecipata al 35% dal comune casmeneo e per il 65% da Intersac, ora in liquidazione, segue questa strategia per far uscire lo scalo da una contingenza difficile rappresentata da una sostanziale mancanza di liquidità. Il primo obiettivo da qui a breve sarà la ricapitalizzazione della società, come voluto peraltro dalla Camera di Commercio del sud est che si è espressa in tal senso, perché bisogna continuare ad operare e garantire i servizi in attesa che il piano strategico di sviluppo decolli. Il piano industriale, sottoposto dal Cda all’assemblea dei soci, è stato approvato e prevede fino al 2021 una serie di azioni per arrivare almeno al pareggio del bilancio.



Il piano, così come illustrato dall’Ad, Giorgio Cappello, prevede l’incremento dei voli grazie al bando finanziato con fondi publlici e privati con 9 milioni di euro grazie all’apertura di nuove rotte per il mercato nazionale ed europeo che dovrebbero garantire quel target di un milione di passeggeri l’anno necessari per pareggiare i costi di gestione. Il piano prevede inoltre un miglioramento dei servizi nell’area aeroportuale. Dalla gestione dei parcheggi alla creazione di un area ristorante e di negozi al primo piano dell’aerostazione.



Il punto forte del piano di risanamento, resta, comunque, la creazione di una rete integrata tra Catania, che si avvia a toccare i 9 milioni di passeggeri, e Comiso. Dice Giorgio Cappello: L’ipotesi di realizzazione della rete aeroportuale della Sicilia orientale è una delle opzioni per lo sviluppo dell’aeroporto ibleo. Ove le quote del socio di maggioranza, Intersac Spa in liquidazione, dovessero essere alienate a soggetti diversi, il Piano industriale e il Piano di ristrutturazione ovviamente non pregiudicano la possibilità di essere adattati alle nuove esigenze del socio di maggioranza. Fermo restando l’imprescindibile impegno per la tutela e la salvaguardia degli interessi sociali e pubblici del territorio ibleo».



A margine della riunione dell’assemblea di Soaco Claudio Melchiorre, presidente di Vussia, ha espresso sono molti dubbi sul management di Soaco perché responsabile della crisi gravissima dello scalo e cui si affida ora il risanamento. Ma il Vussia non ha perplessità solo sulle questioni che afferiscono alle difficoltà dell’aeroporto, ma anche circa la composizione del consiglio di amministrazione perché espressione di Confindustria Sicilia, di cui è stato leader indiscusso Antonello Montante, ora in carcere per corruzione ed inquisito per associazione mafiosa. Dice Melchiorre «Siamo felici per l’accordo di collaborazione, ma riteniamo che ci siano ombre pesanti sul futuro di Comiso che finora è stato gestito in modo da arrivare alla sua crisi, forse irreversibile, da soggetti che, a nostro avviso, non garantiscono quei criteri di onorabilità e capacità sufficienti per tirare fuori lo scalo di Comiso dalle sue attuali gravi difficoltà».



Nella foto il Cda di Soaco