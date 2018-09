COMISO - 27/09/2018

Economia - Le scelte della compagnia aerea low cost irlandese

Niente nuovi voli Ryanair per gli aeroporti di Comiso e Trapani la prossima estate

Saranno 53 in tutto le nuove destinazioni dall’Italia

Nuove rotte Ryanair per la stagione estiva 2019 dalla Sicilia, ma Comiso e Trapani non ci sono e restano con quelle già esistenti. La compagnia aerea low cost irlandese, nell’ambito della programmazione dell’estate del prossimo anno, ha presentato i nuovi collegamenti confermando che saranno 53 in tutto le nuove destinazioni dall’Italia. Di queste solo 6 dalla Sicilia, 3 ciascuno da Catania e Palermo. Né Comiso né Trapani, sono state incluse nella programmazione a conferma delle difficoltà che attraversano i due scali. Catania si arricchisce di altri tre voli, con la conferma di Marrakech e Siviglia e la nuova rotta per Atene, da Palermo si potrà volare con la low cost anche per Bruxelles, Colonia e Atene. In ambito nazionale Bergamo, Napoli e Bologna fanno la parte del leone.



Per Comiso in particolare non ci saranno altre possibilità per l’Europa se non Londra, Bruxelles e Francoforte a meno di successive programmazioni che appaiono al momento poco plausibili. Tutto è legato al bando per l’incentivazione di nuove rotte ma i ritardi accumulati hanno fatto sì che si perdesse l’appuntamento con la programmazione delle rotte estive facendo perdere così a Comiso la possibilità di ampliare la propria offerta.