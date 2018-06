COMISO - 05/06/2018

Economia - I comuni iblei e la Soaco hanno firmato la convenzione

Bando di gara per l’incremento dei flussi turistici: nuove tratte su aeroporto Comiso

Si punta a flussi di passeggeri più cospicui rispetto al mezzo milione di ogni anno

I comuni iblei e la Soaco, società di gestione dell’aeroporto di Comiso, hanno firmato la convenzione per avviare il bando di gara per l’incremento dei flussi turistici nel territorio. Sul mercato saranno investiti quasi 9 milioni di euro per portare all´aeroporto «Pio La Torre» di Comiso nuove tratte e quindi flussi di passeggeri più cospicui rispetto al mezzo milione di ogni anno che lo scalo comisano ha fatto registrare finora. Il bando e quindi l’aggiudicazione della gara è fondamentale per lo sviluppo dello scalo e questo è il terzo tentativo visto che gli altri due non sono risultati appetibili per l’insufficienza dell’offerta. Bisognerà tra l’altro accelerare i tempi per intercettare la programmazione invernale delle compagnie aeree per non dovere attendere ormai la stagione estiva 2019. In termini di programmazione sarà anche bene diversificare l’offerta da e per Comiso non legandosi solo ad un unico vettore, come è praticamente successo finora, con Ryanair che ha fatto da padrone e l’inserimento marginale di Air Malta.



Ai quasi 7 milioni di euro già stanziati dalla Regione Sicilia, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dalla Camera di Commercio del Sud Est e dal Comune di Ragusa si aggiungeranno ulteriori 1,7 milioni di euro stanziati dalla Regione Sicilia con l’ultima legge finanziaria regionale. Capofila del bando sarà il Comune di Comiso e non la società di gestione dell’aeroporto, come ipotizzato in prima battuta. Pertanto le somme messe a disposizione dagli enti pubblici per l’attuazione del progetto non transiteranno più nelle casse di Soaco, società di gestione dell’aeroporto di Comiso.



La firma era attesa da tempo ma Soaco e comuni hanno preferito ritardare, nonostante il bando fosse già pronto, per attendere la pubblicazione del nuovo decreto dell’assessore regionale al turismo della Regione Sicilia che ha assegnato ulteriori 1,7 milioni di euro per l’annualità 2020 con l’ultima legge finanziaria regionale. Ricevuta la firma del decreto assessoriale, Soaco, il cui ruolo è solamente quello di coordinare e assistere i comuni iblei nella realizzazione tecnica del progetto, si è immediatamente attivata per proseguire - insieme ai Sindaci dei Comuni Iblei, al Libero Consorzio Comunale di Ragusa e alla Camera di Commercio del Sud-Est - l’iter burocratico per la pubblicazione del bando di gara. Stazione appaltante del bando di gara sarà la Cuc (Centrale Unica di Committenza) Trinakria Sud costituita dai comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, S, Croce Camerina.