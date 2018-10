CATANIA - 06/10/2018

Quattro scosse di terremoto (4.8) nella notte nel Catanese. Anche gli Iblei hanno tremato

L’intensità maggiore è stata di 4.8 ed ha provocato caduta di calcinacci, cornicioni e tanto panico

Quattro scosse di terremoto nella notte. L’epicentro è stato localizzato a S. Maria di Licodia alle 2.34 con una intensità di 4,8 della scala Richter come riporta il bollettino ufficiale dell’INGV. Il sisma, di intensità 4.8 della scala Richter, è avvenuto a circa 8 km di profondità ed è stato localizzato sul versante meridionale dell’Etna esattamente tra Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Paternò. Altre 3 scosse di minore entità sono state rilevate successivamente. Il fenomeno sismico si è registrato dunque alle falde dell’Etna ed ha interessato direttamente molti comuni della fascia pedemontana etnea. La scossa è stata comunque avvertita lungo una fascia orientale della Sicilia che va da Messina al ragusano, seppur con minor impatto. Negli Iblei le segnalazioni arrivano soprattutto dai comuni montani ma il movimento tellurico è stato anche avvertito nel capoluogo pur se non si sono registrate scene di panico o danni come è invece avvenuto a S. Maria di Licodia.



Qui la scossa ha provocato il crollo di cornicioni (foto), nella chiesa e a Palazzo Ardizzone, ex sede del municipio, e ad antiche case rurali. I vigili del fuoco e la Protezione civile sono intervenuti dopo il crollo di cornicioni ma non segnalano danni strutturali. Tanto il panico nei paesi dell’Etna dove la gente nel cuore della notte si è riversata in strada. Alcune persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state portate nell´ospedale di Biancavilla, altre sono state ricoverate in stato di shock.