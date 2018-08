MODICA - 23/08/2018

Cultura - L’ultimo lavoro del rapper ispicese 25enne del collettivo Mitramusic

VIDEO "Ma quale Miami": per EdoBass Sicilia come Florida

Il videoclip uscito da pochi giorni sul canale ufficiale di YouTube è andato già oltre le 2.000 visualizzazioni

"Ma quale Miami" è l´ultimo lavoro di EdoBass, rapper ispicese 25enne del collettivo Mitramusic, che ci mostra come la nostra Sicilia non abbia nulla da invidiare ai paesaggi della Florida. Il videoclip che vi proponiamo in fondo all´articolo, uscito da pochi giorni sul canale ufficiale di YouTube, è andato già oltre le 2.000 visualizzazioni ed altrettanti sono stati gli ascolti sulla piattaforma Spotify. Realizzato da Gianluca Guarino, Roberto Celestri e Alessandro Dantoni, il video ci mostra paesaggi della zona Sud della Sicilia, messa in risalto dai colori vivaci, dai panorami mozzafiato e dalla qualità della vita che il territorio offre. Attualmente EdoBass è impegnato in alcuni live sul territorio curati dal management artistico AlMa Produzioni.



Ha collaborato Alessia Serena - Cliccate sul videoclip per avviarlo