SCICLI - 28/09/2018

Cronache - Il maltempo di queste ore

Violenta mareggiata a Sampieri danneggia 2 chalet e un chiosco e allaga il lungomare

Permane l’allerta meteo

Ha danneggiato 2 chalet, il chiosco sulla spiaggia vicino alla sede del circolo nautico e invaso il lungomare la violenta mareggiata che nel pomeriggio di venerdì si è abbattuta su Sampieri e che ha causato un fuggi fuggi generale, per fortuna senza feriti. E´ un "assaggio" del ciclone Medicane (vedere paragrafo seguente) che interessa anche la provincia di Ragusa. La mareggiata ha fatto saltare alcune basole del lungomare e crollare alcuni bastioni, arrivando fino alla regia trazzera, usata come parcheggio, dietro i due chalet del lido principale. Sono state allagate anche alcune delle case vicine alla spiaggia e parte dell´ex convento delle suore, nei pressi del moletto.



Permane l´allerta meteo anche per le prossime ore, difatti la mareggiata si sta abbattendo anche nel resto della costa ragusana, anche se con meno violenza rispetto a Sampieri dove, a memoria d´uomo, non si è mai assistito ad un evento del genere che, per fortuna, ha causato danni solo alle cose, ma non anche alle persone. Sono intervenuti gli uffici di protezione civile, la polizia locale, i carabinieri, e le squadre di operai del comune al fine di transennare il lungomare Miramare. Si raccomanda dunque ai cittadini di mantenere la massima distanza dal lungomare e dalle aree limitrofe e intanto l’evolversi del ciclone marino sarà monitorato durante tutta la notte.



FORTI VENTI, MAREGGIATE E TEMPORALI POSSIBILI NELLE PROSSIME ORE

Forti venti, mareggiate e temporali potranno interessare nelle prossime ore la Sicilia e la Calabria ioniche e il basso Adriatico: è l´effetto di Medicane, il ciclone simil tropicale che si sta formando nel mare Ionio. L´occhio del ciclone è in mare aperto, intorno i venti soffiano fino a 150 chilometri orari. Il fenomeno lambirà le coste meridionali della Sicilia e potrebbe interessare in particolare la provincia di Ragusa. Sarà interessata anche la Calabria ionica, le aree di Reggio e Catanzaro, e la provincia di Lecce, come spiega Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it. Sono possibili temporali, mentre i venti sulle coste raggiungeranno anche i 90 chilometri orari. Previste mareggiate, con onde fino a 3 o 5 metri".



Il nome Medicane è una fusione tra Mediterranean e hurricane (uragano), ma non si tratta di un vero uragano. A scatenare il ciclone in queste ore è il contrasto tra l´aria fredda che soffia da nord est e le temperature alte (tra i 5 e i 6 gradi sopra la media) del bacino del Mediterraneo compreso tra lo Ionio e il golfo di Sirte, in Libia.



Esaurito il Medicane, ci aspetta una domenica quasi estiva, con temperature che arriveranno anche a 30 gradi. Da lunedì, però, una perturbazione atlantica determinerà un calo delle temperature in tutta Italia. In arrivo un nuovo ciclone mediterraneo - ma non si tratterà di un Medicane - con piogge molto intense da lunedì.