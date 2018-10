RAGUSA - 16/10/2018

Cronache - Erano incappate in un posto di controllo

Trasportavano 5 chili di marijuana tra la biancheria intima: arrestate 2 donne di Vittoria e una di Comiso

La droga era contenuta in buste nascoste nel portabagagli tra biancheria intima e vestiti

Tre donne, 2 di Vittoria e una di Comiso, sono state arrestate in Calabria con l´accusa di detenzione di marijuana, dopo essere state sorprese a trasportarne 5 chili in auto. Il suv con a bordo le 3 donne è incappato in un posto di controllo, al quale sono stati esibiti documenti falsi. Dal successivo controllo del mezzo, nel portabagagli, all´interno di un borsone, fra biancheria intima e abiti, sono state trovate sette buste sigillate, contenenti quasi 5 chili di marijuana. Le donne tornavano dalla Puglia dirette in Sicilia. In manette sono dunque finite una 44enne di Vittoria, una concittadina 40enne e una 49enne residente a Comiso.