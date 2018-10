RAGUSA - 11/10/2018

Cronache - Attivato il presidio operativo della Protezione Civile a Modica

Maltempo: dichiarata allerta arancione per tutta la giornata di venerdì. Previsti forti temporali

Si raccomanda dunque la massima prudenza negli spostamenti

Maltempo in tutta la Sicilia nelle prossime ore: è stata dichiarata l´allerta arancione per tutta la giornata di venerdì. Previsti forti temporali. A Modica è stato attivato il presidio operativo della Protezione Civile comunale al fine di monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo.



Come accennato è stata dichiarata l’allerta arancione con il livello di preallarme per rischio temporali anche di forte intensità. Si raccomanda dunque la massima prudenza negli spostamenti, se strettamente necessari.