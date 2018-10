RAGUSA - 03/10/2018

Cronache - Operazione "Diplomat" della guardia di finanza iblea

Sotto sequestro 22 falsi diplomi di maturità: indagati presidi e docenti di 4 istituti paritari

Gli indagati dovranno rispondere di più reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica

Ben 22 falsi diplomi di maturità sono stati sequestrati d’urgenza nell’ambito dell’Operazione «Diplomat», condotta dalla guardia di finanza di Ragusa e che vede indagati presidi, docenti e personale di segreteria di 4 istituti paritari. L’indagine è stata effettuata in un primo momento col coordinamento della procura iblea. Poi, per competenza territoriale, è passata ai colleghi di Agrigento. Sarebbe stato individuato un sodalizio criminale, dedito alla commissione di più delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, con particolare riferimento all’indebito rilascio di diplomi di maturità, grazie alla connivenza, come accennato, di alcuni dirigenti scolastici, insegnanti e personale di segreteria appartenenti a quattro distinti istituti paritari.



I componenti dell’organizzazione dovranno quindi rispondere di più reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica. Gli investigatori hanno controllato le attività di un centro d’istruzione, a quanto pare non riconosciuto dalle autorità scolastiche, con base logistica a Ispica e che intratteneva rapporti con altre scuole paritarie di Catania e di due comuni del territorio di Agrigento, ovvero Licata e Canicattì.



Sono state sequestrate anche ingenti somme di denaro. La procura di Agrigento ha ritenuto dunque gravi gli indizi di colpevolezza acquisiti e ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza di 22 diplomi di scuola media superiore che sarebbero stati conseguiti irregolarmente nell’anno scolastico 2014-2015.



Immagine di repertorio