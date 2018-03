RAGUSA - 22/03/2018

Cronache - Le previsioni meteo per il fine settimana

Maltempo in Sicilia: allerta gialla per forti burrasche. Previsioni più rosee negli Iblei

Nelle prossime ore sono dunque previsti rovesci localizzati

Il maltempo sta provocando danni nelle coste tirreniche e in particolare nelle Eolie. In difficoltà i collegamenti. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato la prosecuzione di avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in gran parte della Sicilia. In particolare, «fino alle prossime 24-30 ore, si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti di burrasca con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti sud-occidentali. Mareggiate lungo le coste esposte».



Domani, quindi, ancora maltempo, poi una nuova perturbazione nel weekend: pioggia, vento e neve: «Domani - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara - al Sud sono attese piogge e temporali diffusi ma soprattutto neve a quote basse. Il calo delle temperature favorirà neve fino in collina su Campania, Molise, Lucania ma entro fine giornata anche in Puglia con neve sulle Murge». Rovesci di neve, precisa, sono previsti anche in Calabria e Sicilia mediamente oltre i 700-1100m». Secondo Ferrara, inoltre, nel weekend una nuova perturbazione sembra puntare Sud, Isole e poi medio versante adriatico con ulteriore carico di pioggia e neve inizialmente a quote ancora medio-basse».



Situazione al momento meno grave negli Iblei, dove ha piovuto in maniera abbondante la scorsa notte e permane il nuvoloso, con un netto abbassamento delle temperature, peraltro previsto. Nelle prossime ore sono dunque previsti rovesci localizzati.