RAGUSA - 09/03/2018

Cronache - L’attività ispettiva della guardia di finanza contro il sommerso

Scoperti 7 dipendenti irregolari (di cui 3 in nero) in un negozio di abbigliamento: sanzione di 120.000 euro

I 7 soggetti erano impiegati da diversi mesi nelle attività di addetti alle vendite

Accertati dalla guardia di finanza casi di lavoro in nero e irregolare in un esercizio commerciale di Ragusa. I finanzieri hanno difatti riscontrato la presenza di 5 lavoratori irregolari su 7 presenti, dei quali 3 completamente in nero. Pertanto è stata elevata una sanzione amministrativa per oltre 120.000 euro. Nel dettaglio, i finanzieri della compagnia di Ragusa nei giorni scorsi hanno eseguito una serie di controlli nei confronti di alcuni esercizi pubblici, anche in centri commerciali del capoluogo. In un grande negozio di abbigliamento sono stati trovati, intenti a svolgere attività lavorativa, i 7 soggetti. Le attività ispettive eseguite, sulla base di informazioni acquisiste anche dalle banche dati del ministero del lavoro e delle politiche sociali, confrontate con la documentazione esibita dal titolare, hanno fatto riscontrare che, come accennato, cinque dei sette lavoratori erano irregolari, e tre di loro completamente in nero.



I 7 soggetti erano impiegati da diversi mesi nelle attività di addetti alle vendite, in assenza della comunicazione obbligatoria di inizio lavoro. Si tratta di lavoratori di giovanissima età, i quali in qualche caso, ricevevano compensi sottostimati rispetto alle ore di lavoro prestate, ed in contanti, in mancanza di garanzie sotto il profilo assistenziale e contributivo. Nei confronti del rappresentante legale della società, che ha sede principale a Napoli e unità locali in alcuni comuni della Sicilia, è stata contestata una violazione amministrativa per un importo di oltre 120.000 euro, con segnalazione all’ispettorato territoriale del Lavoro, per l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell’attività.



Al lavoratore, in questi casi, la legge, riconosce il diritto di essere regolarizzato secondo le modalità accertate (dal primo giorno di lavoro svolto), ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi, nonché il diritto ad un contratto di lavoro della durata non inferiore a tre mesi, al netto del periodo prestato in nero.