POZZALLO - 29/11/2018

Cronache - Operazione portata a termine da una task force

Imbarcazione con 11 tonnellate di hashish sequestrata a Pozzallo dai finanzieri. 2 arresti

In manette sono finiti 2 bulgari

Era partita dal Marocco verso una destinazione ancora ignota l’imbarcazione a vela intercettata nella notte tra il 26 e il 27 novembre in mare aperto e ora ormeggiata al porto di Pozzallo assieme al suo prezioso quanto illegale carico: ben 11 tonnellate di hashish suddivise in 400 sacchi di iuta. A bordo del veliero, lungo 19 metri e battente bandiera olandese, vi erano due uomini di nazionalità bulgara, entrambi arrestati. L’operazione è stata portata a termine da una task force della guardia di finanza dei nuclei di polizia economico finanziaria di Palermo e Ragusa, con il coordinamento dello Scico di Roma. Non è stato facile abbordare l’imbarcazione nel Canale di Sicilia, al largo delle coste di Licata, a causa del mare forza 7 che ha reso piuttosto complicate le operazioni, comunque andate a buon fine. L’imbarcazione è stata poi trainata fino al porto di Pozzallo, ovvero quello più vicino.



Il blitz è scattato a seguito della segnalazione delle autorità spagnole, che nutrivano forti sospetti sul carico di quella imbarcazione, che aveva iniziato il viaggio nonostante le condizioni meteo marine proibitive. Ora le indagini proseguono per accertare i canali di reperimento della droga e soprattutto per scoprire la destinazione finale del prezioso carico, che, se immesso nel mercato illegale dello spaccio al minuto, avrebbe generato guadagni piuttosto ingenti.



A questo proposito saranno interrogati i membri dell’equipaggio, ovvero i 2 bulgari finiti in manette. Il sequestro delle 11 tonnellate di hashish trasportate sull´imbarcazione a vela costituisce una delle più importanti operazioni del genere portate a termine negli ultimi tempi, infliggendo uno duro colpo al traffico internazionale di droga.