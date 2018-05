POZZALLO - 17/05/2018

Cronache - Massiccia presenza anche di scolaresche

Pozzallo in piazza contro i furti con spaccata e per la legalità

Soddisfatti il sindaco Ammatuna e il presidente provinciale Ascom Manenti

Ha avuto una larga partecipazione di cittadini e scolaresche, oltre che commercianti, la manifestazione organizzata da Ascom e Confcommercio in centro a Pozzallo (foto) contro i recenti episodi di criminalità che hanno visto numerosi furti con spaccata ai danni dei negozi proprio del centro. Il lungo corteo, al quale hanno preso parte anche esponenti istituzionali ed ecclesiastici, ha percorso anche corso Vittorio Veneto, teatro dei furti con spaccata, con i commercianti che hanno tenuto le saracinesche abbassate. Una presenza massiccia e tangibile per dire "no" alla criminalità e per sposare la cultura della legalità. Soddisfatti il sindaco Roberto Ammatuna e il presidente provinciale di Ascom Gianluca Manenti. Intanto allo studio soluzioni per mantenere alta l´attenzione contro i ladri, a cominciare da ronde e vigilanti privati, mentre le forze dell´ordine hanno intensificato i controlli con buoni risultati già raggiunti soprattutto dai carabinieri, con 4 arresti in 48 ore nell´ambito dell´operazione di controllo del territorio denominata "Pozzallo sicura".



«Credo che la manifestazione di oggi a Pozzallo abbia rappresentato un evento di notevole importanza e che le istituzioni rappresentative del governo nazionale ne debbano tenere conto. La città è stanca, la gente è stanca, gli operatori commerciali sono allo stremo delle forze. Occorre concentrarsi tutti per raggiungere l’obiettivo comune: basta con la delinquenza, basta con i furti con spaccata». E’ il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, a sottolinearlo dopo la confortante partecipazione fatta registrare alla mobilitazione promossa dall’associazione di categoria e dal Comune.



Nel dettaglio, il corteo si è mosso da piazzale dei Marinai sino a raggiungere piazza Municipio. Numerosi gli studenti che hanno partecipato, alcuni dei quali con slogan e cartelli dal tenore inequivocabile. «Emerge come ci sia una grande sensibilità nell’opinione pubblica – aggiunge Manenti – che corrisponde, peraltro, alle voci d’allarme che si sono levate sempre più spesso, in queste settimane. Speriamo che, ai territori della provincia, possano essere forniti quegli elementi di certezza sulla sicurezza che evitano le escalation di carattere criminale. E’ stata una manifestazione straordinaria, di vera consapevolezza e di grande determinazione, ma non c’è rassegnazione.



L´importanza di questa giornata è tutta rappresentata dalla solidarietà arrivata anche da parte di coloro che non erano presenti. L’auspicio è che la mobilitazione di oggi possa soprattutto fare breccia nei cuori e nella mente di chi ha responsabilità, tenendo conto di questa esplicita volontà della gente che è scesa in piazza per manifestare il proprio senso di disagio in modo spontaneo e pacifico. Una cosa, poi, ci tengo a sottolineare. Nessun tipo di contrapposizione con le forze dell’ordine che, anzi, non ringrazieremo mai abbastanza per il loro impegno e la loro abnegazione in un settore molto delicato e difficile. Ringraziamo anche la prefettura di Ragusa per la disponibilità all’ascolto e per le prime risposte operative che sono arrivate. Un ringraziamento particolare, oltre all’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Roberto Ammatuna, anche al presidente della sezione cittadina dell’Ascom, Giuseppe Cassisi, assieme a tutto lo staff della nostra organizzazione di categoria che - conclude Manenti - ha permesso lo svolgersi senza alcun problema di sorta dell’iniziativa in questione».