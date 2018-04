POZZALLO - 11/04/2018

Cronache - E’ il secondo episodio in pochi giorni nella stessa zona dopo il colpo al tabacchino

Ladri in azione all´edicola cartolibreria di corso Vittorio Veneto: rubati 500 euro e zaini per la scuola

Confcommercio e Ascom tornano a chiedere maggiori controlli alle forze dell’ordine

Ladri in azione nelle prime ore di questa mattina ai danni dell’edicola cartolibreria di corso Vittorio Veneto (foto). La refurtiva è di circa 500 euro, oltre ad alcuni zaini per la scuola. In più i danni strutturali. La sgradita scoperta è stata fatta dal titolare all´apertura. «Siamo diventati terra di nessuno? Chiediamo con forza l’intervento di chi di competenza. Perché così le attività commerciali non possono più andare avanti»: lo dichiara il presidente provinciale Confcommercio Ragusa Gianluca Manenti, dopo che, «A distanza di pochi giorni dall’altro episodio, ovvero il furto con spaccata ai danni di un tabacchino, i malviventi sono tornati a colpire nella stessa zona, ai danni dell´edicola cartolibreria, a cui titolare esprimo tutta la solidarietà della categoria». Manenti aggiunge: «E’ fin troppo evidente che due episodi nell’arco di così breve tempo la dicono lunga sulla gravità della situazione. Ci auguriamo che le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura a cui chiediamo un intervento deciso, possano attivare i necessari controlli - conclude Manenti - per evitare che fenomeni del genere si ripetano».



Il presidente della sezione cittadina dell’Ascom Giuseppe Cassisi sottolinea invece che «tra i commercianti emerge un senso di sfiducia e di amarezza. Sembra che le attività presenti sul nostro territorio comunale siano sotto attacco. E’ chiaro che non è possibile consentire tutto ciò. E’ indispensabile una risposta. Come associazione di categoria - conclude - siamo disponibili a fornire il nostro contributo».