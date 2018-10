MODICA - 06/10/2018

Cronache - Alla procura di Ragusa

Esposto in procura per il crollo di calcinacci dal cavalcavia

Anche alla luce del reato di «attentato alla sicurezza dei trasporti»

Esposto del Codacons per la caduta di calcinacci mercoledì sera dal cavalcavia sulla Modica Pozzallo (foto) forse dovuta alle infiltrazioni d’acqua dovute alle forti piogge di questi giorni. La situazione poteva diventare ancora più grave perché al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza, altri pezzi si sono staccati e sono caduti su un’auto che stava passando proprio in quel momento. Il Codacons, che da anni denuncia con diversi esposti le pessime condizioni in cui versano i viadotti in Sicilia, ed i rischi a cui vanno incontro gli automobilisti, ha dato incarico all´avvocato Elisa Di Mattea di presentare un esposto alla procura di Ragusa, anche alla luce del reato di «attentato alla sicurezza dei trasporti» di cui all’art. 432 del Codice Penale.



L’avvocato Carmelo Sardella, Dirigente dell’Ufficio Legale Codacons, dopo il crollo di calcinacci del viadotto in questione, evidenzia, ancora una volta, come gran parte delle strade, autostrade e viadotti Siciliani siano insicuri, spesso impercorribili e comunque privi della necessaria manutenzione.