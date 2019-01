VITTORIA - 25/01/2019

Il "Mazzini" vince il primo premio alla fase regionale del concorso di scuola digitale e vola a Roma a rappresentare la Sicilia alla finale. Soddisfazione e stupore sono i sentimenti con cui gli studenti della 5B dell´indirizzo linguistico (foto), guidati dalla docente Daniela Di Rosa, animatrice digitale della scuola, hanno accolto l’annuncio del primo premio a Catania presso il Politecnico del mare «Duca degli Abruzzi». Gli studenti del liceo hanno vinto prima la fase provinciale e successivamente quella regionale con un blog su Oscar Wilde, portando a casa un computer e 2 mila euro da spendere in prodotti digitali.



Attraverso la metodologia della classe capovolta gli studenti hanno studiato ed approfondito la vita e la produzione artistica dello scrittore irlandese, ciascuno secondo il proprio stile di apprendimento, e questo ha permesso loro di esprimere con grande libertà e creatività quanto appreso. In particolare, è stato apprezzato dalle commissioni giudicatrici un video in cui gli studenti, in Inglese, hanno ricostruito il processo a Wilde per omosessualità, conclusosi con la condanna a 2 anni di reclusione per lo scrittore. Gli studenti aspettano la convocazione del MIUR per la fase finale che si terrà a Roma.