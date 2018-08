SCICLI - 23/08/2018

Attualità - L’attività dii assitenza dovrà iniziare dal 1 gennaio

Polo riabilitativo al Busacca: i locali consegnati alla Bonino Pulejo

La consegna dell’Asp dii Ragusa all’istituto regionale con sede a Messina

I locali dell’ospedale Busacca (foto) destinati a sede per il servizio cognitivo riabilitativo sono stati ufficialmente consegnati alla Irccs Bonino Pulejo di Messina. La consegna è avvenuta da parte dell’Asp di Ragusa. L’istituto ha già avviato le procedure per l’acquisto delle attrezzature robotiche al fine di attivare il centro entro i termini previsti. Nel documento firmato si precisa che l’avvio delle attività assistenziali da parte dell’Irccs dovrà avvenire entro il prossimo 1 gennaio.



«E’ stato un percorso lungo e tormentato –dice il parlamentare F.I. Orazio Ragusa– ma alla fine possiamo dire di essere arrivati al dunque. Per l’ospedale Busacca, nell’ottica della creazione dell’ospedale riunito Modica-Scicli, si tratta di un servizio di eccellenza, destinato a diventare punto di riferimento non solo per l’area territoriale iblea ma anche per il resto della Sicilia sudorientale. Un servizio che contribuirà a qualificare l’attività del nosocomio oltre a limitare i cosiddetti viaggi della speranza. E’ il passo concreto per avviare una nuova e più proficua stagione in termini sanitari attraverso la previsione di nuovi servizi d’eccellenza».