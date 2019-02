RAGUSA - 05/02/2019

Attualità - Tra i 1.115 istituti scolastici italiani prescelti sui 5 mila che hanno avanzato domanda

Tre scuole iblee avranno ambienti didattici innovativi

Sono la "Ventre" di Ragusa, il "Da Vinci" di Ispica e "Amore" di Pozzallo

Tre istituti scolastici iblei arrivano fondi per ambienti didattici innovativi. E’ di 22 milioni lo stanziamento del Miur per le 3 scuole iblee che sono state tra i 1.115 istituti scolastici italiani prescelti sui 5 mila che hanno avanzato domanda.



Tra le 56 scuole aggiudicatarie in Sicilia, ci sono anche l’istituto comprensivo «Leonardo Da Vinci» di Ispica, la direzione didattica statale «Mariele Ventre di Ragusa» e l’istituto comprensivo statale «Amore» di Pozzallo. Il finanziamento consentirà la creazione di aule multimediali, di nuova concezione anche strutturale dove l’alunno e non solo il docente sono al centro dell’attività didattica.