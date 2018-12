RAGUSA - 31/12/2018

Attualità - Le previsioni meteo per la notte di San Silvestro e per i giorni seguenti

Capodanno sotto il segno del freddo polare: tutti gli appuntamenti per salutare il 2019

Intensificati i controlli delle forze dell’ordine in materia di sicurezza per gli appuntamenti festivi

Notte di S. Silvestro all’insegna del bel tempo, ma polare. Le correnti di aria fredda cominceranno a scendere verso la parte sud orientale della Sicilia e renderanno la notte meno invitante soprattutto per chi ha deciso di trascorrere il Capodanno all’aperto. La notte in piazza è il tema dominante anche del Capodanno 2019 perché da Palermo a Catania, da Siracusa a Ragusa l’arrivo del nuovo anno sarà salutato in piazza con concerti e feste. Le amministrazioni comunali hanno investito visto che il dopo cenone è ormai diventato il concerto con la possibilità di brindare insieme ad amici e concittadini. Le misure di sicurezza sono state predisposte con cura blindando i centri storici con barriere di cemento e presenza di uomini delle forze dell’ordine e della polizia locale che vigileranno perché tutto si svolga in piena serenità.



TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN TERRITORIO IBLEO

Nonostante anche la provincia di Ragusa pare sarà stretta nella morsa del freddo a Capodanno, secondo le previsioni meteo, nessuno ha intenzione di rinunciare a trascorrere fuori l’ultima notte del 2018 e accogliere degnamente l’anno che verrà in allegra compagnia. E così le iniziative in programma si concentrano in prevalenza sulle feste in piazza: il nome di maggior richiamo in provincia di Ragusa è quello di Roy Paci, che, con la sua band Aretuska, suonerà a Pozzallo. Il trombettista, cantante e compositore originario di Augusta proporrà i brani più gettonati del suo repertorio e non mancherà neanche qualche sorpresa, visto che l’artista ama improvvisare. Altro evento di spessore è quello di Ragusa, che, in piazza San Giovanni, ospita il deejay di Rtl 102.5 Andrea De Sabato, pronto a far ballare tutti fino a tarda notte per combattere il freddo pungente. A Modica, in piazza Matteotti, è previsto un tuffo nel passato, per l’esattezza negli anni ’90, con un music party a tema firmato dal deejay Jumpy di Radio M2O e dalla cantante Haiducii, nota per il tormentone che tutti hanno almeno sentito una volta nella vita, ovvero «Dragostea din tei». A Comiso si esibirà invece la giovane cantante Carmen Alessandrello, che ha scelto il suo paese natio per festeggiare l’arrivo del 2019. Tanta carne al fuoco e musica per tutti i gusti dunque, per la gioia di chi proverà una sorta di «movida itinerante» dei comuni iblei per tirare fino all’alba.



A MODICA L´ELFO HA RISCOSSO SUCCESSO

Nonostante le temperature rigide è stato un vero successo il concerto in piazza Matteotti a Modica dell’Elfo (foto), il rapper catanese conosciutissimo tra i più giovani anche grazie al canale Youtube dove le sue canzoni superano abbondantemente il milione di visualizzazioni. Da «Sangue Catanese» a «Pi tutti i carusi» le sue hit più gettonate sono state cantate da tutta la piazza. Al termine della sua esibizione spazio al dj set che ha trasformato Piazza Matteotti in una discoteca all’aperto dove i ragazzi hanno ballato e si sono divertiti fino alle 2 di notte.