RAGUSA - 30/11/2018

Attualità - Il prossimo 3 dicembre: evento organizzato da Logos

Convegno "Qualità, sicurezza e sostenibilità filiera lattiero casearia"

Presente anche l’assessore regionale Edy Bandiera

Si terrà il prossimo 3 dicembre alle ore 19, nella sede dell’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, un convegno sulle specificità della filiera lattiero casearia promosso nell’ambito del «Progetto integrato per il sostegno e la valorizzazione della zootecnia iblea e dei suoi prodotti di qualità», approvato all’interno del Piano Promozionale della Regione Siciliana 2018. L’incontro è organizzato da una partnership tra Logos, Comune di Ragusa, Latterie Ragusane, LegaCoop Sud Sicilia, Consorzio per la Tutela del Ragusano Dop, Associazione Diprosilac, Progetto Natura Soc. Coop e sarà l’occasione per fare il punto sulla produzione d’eccellenza ragusana, sui punti di forza del settore e sulle prospettive di sviluppo e sulle occasioni di sviluppo del turismo enogastronomico.



Ricco il parterre degli ospiti che interverranno. Moderati dal giornalista Ignazio Maiorana interverranno il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, il presidente della Camera di Commercio di Ragusa – Siracusa e Catania Pietro Agen, il presidente del Corfilac Salvatore Barbagallo e il presidente di Logos Rosario Alescio. Introdotti dall’assessore allo Sviluppo Economico del Comune ibleo Giovanna Licitra seguiranno gli interventi tecnici di Baldassarre Portolano, ordinario di Genetica del Dipartimento di Scienze Agrarie – Alimentari e Forestali dell’ateneo di Palermo, di Enzo Cavallo, direttore del Consorzio di Tutela del Formaggio ragusano dop, di Guglielmo Portelli, ispettore della certificazione del Corfilac e infine di Giuseppe Occhipinti, presidente della Lega Coop. Sud Sicilia.



Concluderà l’Assessore Regionale all’Agricoltura Edy Bandiera. A seguire vi sarà una degustazione dei prodotti di eccellenza della filiera lattiero casearia iblea offerti dalle aziende locali. «Promuovere l’eccellenza e con essa promuovere il nostro territorio – ha commentato il presidente di Logos Rosario Alescio – è un obiettivo ambizioso che ci siamo posti. Il convegno rappresenterà un momento importante per raccontare e analizzare il settore lattiero caseario: un vero e proprio fiore all’occhiello. La zootecnia iblea e i suoi prodotti sono riconosciuti e apprezzati ovunque e grazie ad azioni mirate di promozione e controllo costante della qualità il comparto può ulteriormente crescere e sviluppare nuovi canali commerciali anche attraverso l’ausilio di azioni strategiche di web marketing».



Cliccate sulle foto sotto per ingrandirle e vedere il programma completo