RAGUSA - 30/11/2018

Attualità - Il riconoscimento da parte dell’UNESCO

I muretti a secco sono beni immateriali dell´Umanità

Accolta l’istanza presentata da 8 Paesi europei

L’arte dei muretti a secco entra nella lista degli elementi immateriali «Patrimonio dell’Umanità» dell’UNESCO. La commissione ha riconosciuto la tecnica della costruzione dei muretti come vera e propria arte frutto della trasmissione di valori e di tecniche che passano da generazione in generazione.

Il riconoscimento è andato agli 8 paesi europei che avevano presentato congiuntamente la candidatura: Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e Svizzera. Il paesaggio italiano di tre regioni come Puglia, Calabria e Sicilia si caratterizza per la presenza dei muretti a secco e l’area iblea in particolare è quella che conta la maggiore estensione al mondo di muretti a secco.



Un elemento che connota il paesaggio e lo rende diverso anche rispetto ad altre aree della Sicilia. Quella che originariamente era una necessità per i piccoli proprietari ed i «massari» perché gli appezzamenti di terreno fossero suddivisi è diventato nel tempo elemento fondante del paesaggio ibleo dove i muretti e l’arte della costruzione lavorata viene trasmessa grazie alla laboriosità ed alle tecniche dei maestri della pietra.