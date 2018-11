RAGUSA - 12/11/2018

Attualità - L’Istituto Autonomo per le Case popolari ha concluso l’iter

Dodici nuovi alloggi popolari consegnati in affitto a Ragusa

Una risposta alla lotta per la tutela del diritto alla casa

Dodici nuovi alloggi popolari sono stati consegnati in affitto ad altrettanti nuclei familiari della città. L’Istituto Autonomo per le Case popolari ha concluso l’iter avviato nel febbraio 2017 con l´emanazione di un bando di concorso nell’ambito del programma sperimentale Regione Sicilia denominato «20.000 alloggi in affitto» approvato dall’Assessorato Regionale Lavori Pubblici. L´assegnazione dei 12 alloggi in città è una risposta, seppur modesta, alla lotta per la tutela del diritto alla casa di tante famiglie che potranno godere di un alloggio a canone sociale, migliorando la propria condizione di vita. Altri undici alloggi erano stati consegnati in città ed ulteriori 40 a Vittoria sempre nell’ambito dello stesso programma. Altri progetti costruttivi sono già stati avviati per la realizzazione di alloggi sociali nel territorio provinciale.