RAGUSA - 06/11/2018

Attualità - Il programma condotto da Elisa Isoardi

Puntata imperdibile de "La prova del cuoco" su Rai 1 con lo chef di Ragusa Joseph Micieli

Un pezzo di Sicilia nel popolare programma della rete ammiraglia Rai

Anche lo chef di Ragusa Joseph Micieli sarà ospite nella puntata di mercoledì de "La prova del cuoco", il popolare e seguito programma condotto da Elisa Isoardi, con la partecipazione di Ivan Bacchi, in onda dal lunedì al venerdì alle 11.30 su Rai 1. Micieli e l´altro chef di Salerno Franco Marino affiancheranno i protagonisti della terza manche della puntata, ovvero la siciliana Rosetta Immordino, da Palermo, e Alessandro Di Stefano da Chieti. A giudicarli lo chef «stellato» Marco Sacco, l’esperta gastronomica Simona Maggio e, «giurato per un giorno», la giornalista del Tg1 Emma D´Aquino. Nel corso della puntata,terza tappa delle «escursioni gastronomiche» di Andrea Lo Cicero, che, per l’intera settimana, andrà alla scoperta della «ricette del casale»: il viaggio prosegue con un piatto di origini medievali, il Pan cristiano. Tornerà immancabile il «borsino» della spesa» di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, con il suo report delle quotazioni del giorno dai banchi del «Mercato Wagner» di Milano.



Ad inizio puntata si parlerà di pesce spada, con la ricetta della chef romana Anna Maria Palma. Con lei l’esperto ittico piemontese Davide Valsecchi e la nutrizionista pugliese Valentina Gagliazzo, che sveleranno tutte le proprietà benefiche di questo pesce. Nel «Duello all’italiana» di mezzogiorno, lo chef campano Vincenzo Lebano e lo chef pugliese Claudio Favalesi sfideranno nella rivisitazione di un grande classico della cucina campana: il Sartù di riso.

Per la rubrica «Cucina mia», la chef bolognese Alessandra Spisni preparerà squisite mezzelune con ricotta e mortadella. Spazio infine anche alla creatività del maestro cioccolatiere veneto Mirco della Vecchia, che preparerà il salame di cioccolato.