RAGUSA - 21/10/2018

Attualità - Il tavolo tecnico Management dello Sviluppo Territoriale ha rivolto un appello ai politici

Ibla: museo storia architettura potrebbe traslocare

E’ ospitato dal 2014 a Palazzo La Rocca e contiene una preziosa documentazione

Il Musac è senza una sede e potrebbe traslocare. Il Museo di storia dell’architettura e della costruzione è stato ospitato dal 2014 a palazzo La Rocca (foto) ad Ibla dove, grazie a un accordo con il Dipartimento di Architettura di Palermo e con collezionisti privati, conserva un numero notevole di modelli architettonici di monumenti siciliani e maltesi, una preziosa raccolta grafica di centinaia di incisioni, disegni e progetti di architettura di antiquariato, strumenti d’epoca, quadri, libri. Un’intera sala era dedicata a Rosario Gagliardi, l’architetto di maggiore fama del nostro territorio, esponendo in alcune occasioni inestimabili disegni originali, tra i quali ricordiamo le varianti di progetto per la facciata di San Giorgio, appartenenti alla collezione del Dipartimento di Architettura. In questo breve periodo la società Astraco, su coordinamento del professore Marco Rosario Nobile, ha organizzato conferenze, due convegni internazionali e tre mostre (una dedicata ai disegni di Tommaso Riolo per Ragusa e Modica, con le immagini concesse dalla Galleria Regionale di Palermo; una seconda al Quinto centenario dell’Orlando Furioso con libri, incisioni del Musac, e infine quella sul rapporto tra architettura in Sicilia e incisioni nel XVII e XVIII secolo). E’ solo grazie a queste iniziative e all’esposizione permanente che il palazzo La Rocca è stato inserito nella lista regionale degli «attrattori culturali».



Migliaia di visitatori esterni, testimoniate dai registri e da lusinghiere recensioni, forme proficue e spesso entusiasmanti di collaborazioni con scuole di ogni grado e con la facoltà di Lingue avevano dimostrato l’interesse collettivo per questa esperienza. L’impossibilità di continuare ad utilizzare Palazzo La Rocca quale sede del museo mette in pericolo l’esistenza stessa del museo, le cui collezioni potrebbero andare a Noto e a Siracusa che hanno già dichiarato la loro disponibilità. Un appello è stato rivolto dal Mast, il tavolo tecnico Management dello Sviluppo Territoriale, perché Ragusa non sia privata di questo centro di eccellenza e delle sue potenzialità internazionali.