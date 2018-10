RAGUSA - 02/10/2018

Attualità - Peggioramenti nel pomeriggio

Nella morsa del maltempo il territorio ibleo: Ragusa attiva il presidio di protezione civile

Si raccomanda prudenza negli spostamenti

E´ nella morsa del maltempo il territorio ibleo: in riferimento al bollettino di condizioni meteo avverse il comune di Ragusa ha attivato il Presidio Operativo Territoriale di Protezione Civile dalle ore 15 di oggi, 2 ottobre 2018, per il monitoraggio dei punti critici. Una decisione assunta sulla previsione di precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità´, con frequente attività´ elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento lungo le coste, specie sulla Sicilia sud-orientale. Si invitano i cittadini, fin dalle prime ore del pomeriggio di oggi, a prestare la massima attenzione e cautela negli spostamenti fuori e all’interno della città.



La Protezione Civile segnala inoltre alla cittadinanza i siti, di seguito elencati, in cui potrebbero riscontrarsi maggiori criticità:



- Lungomare Andrea Doria

- Piazza Torre

- Via Monelli

- Via Addolorata

- Via Risorgimento (dal rifornimento Agip fino all’incrocio S.S. 194, dove si

segnala inoltre tratto ad una corsia)

- Bretelle laterali di Viale delle Americhe e sottovia Centro Commerciale Ibleo

- Via Archimede (zona Sacra Famiglia)

- Via Ettore Fieramosca all’altezza del sottovia S.S. 115

- SP 13 (Centopozzi – all’altezza del sottovia S.S. 115)

- S.S. 194 (da Ibla a Giarratana)

- Via Alfieri

- Zona industriale terza fase



Tutti i punti critici possono essere visualizzati in mappa al seguente link:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zuhZDmZeBtqQ.kuLxzFrAcIXQ

Eventuali altri aggiornamenti potranno essere emanati successivamente.