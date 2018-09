RAGUSA - 21/09/2018

Attualità - In via Magna Grecia

Ragusa in movimento: "Scuola dello sport in stato di degrado"

Appello alla giunta

«Versa in stato di degrado la Scuola regionale di sport della Sicilia con sede in via Magna Grecia (foto) alla periferia di Ragusa: ho dovuto riscontrare la presenza di una struttura abbandonata, con una situazione di incuria e di sciatteria che lascia molto da pensare»: è il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, a denunciarlo per sollecitare chi di competenza ad intervenire. «La parte esterna, che un tempo era un giardino curato – aggiunge Chiavola – è in completo stato di abbandono, con erbacce e sterpaglie di ogni tipo che non danno una bella immagine dell’intero complesso. All’interno, poi, mi dicono che in alcuni punti piove all’interno. E, come se non bastasse, il teatro, un tempo uno dei motivi di vanto della città, sembra che faccia i conti con una situazione di criticità non da poco. E, in effetti, è ormai da tempo che lo stesso non è più utilizzato. Ci rivolgiamo, dunque, al delegato provinciale del Coni, Gianstefano Passalacqua, per capire che cosa stia succedendo e per comprendere come mai una struttura simile, un tempo fiore all’occhiello della nostra città, versi in uno stato di abbandono simile.



E una richiesta la rivolgo anche all’amministrazione comunale di Ragusa e al Libero consorzio comunale, gli enti locali territoriali che per motivi diversi sono intervenuti concretamente nella realizzazione di quest’opera, affinché possano verificare che cosa stia accadendo. Ritengo non sia concepibile fare i conti con una situazione del genere e che occorra trovare subito una soluzione. Non è certo questa - conclude Chiavola - la Ragusa che vogliamo».