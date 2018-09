RAGUSA - 08/09/2018

Attualità - Da lunedì 10 settembre

Percorsi formativi di lingua inglese per oltre 120 medici

Organizzati in sinergia tra l’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Ragusa e la scuola d’inglese JM English di Ragusa

Lunedì 10 settembre inizia, per oltre 120 medici ragusani, i percorsi formativi di lingua inglese. I corsi sono organizzati in sinergia tra l’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Ragusa e la scuola d’inglese JM English di Ragusa. La collaborazione instaurata tra i due enti è frutto dell’attenzione che l’Ordine dei medici, presieduto dalla Dott.ssa Rosa Giaquinta, ha sulla formazione dei propri iscritti. Al giorno d’oggi l’inglese è uno strumento indispensabile per chiunque, soprattutto per gli specialisti che desiderano tenersi sempre aggiornati tramite le informazioni e pubblicazioni internazionali nel campo della ricerca medica. La scuola JM English vanta una lunga esperienza nel campo dell’insegnamento dell’inglese e si pone come leader nella formazione linguistica in Sicilia. Dispone di docenti madrelingua abilitati all´insegnamento e offre una metodologia innovativa basata sul coinvolgimento attivo dei corsisti. L’inglese viene appreso tramite un approccio comunicativo, ampliando innanzitutto il vocabolario dello studente e progressivamente perfezionato con lo studio delle strutture sintattiche e grammaticali. Questo sistema consente ai corsisti di entrare immediatamente nel vivo della lingua.



I corsi per i medici si svolgeranno presso la sede dell’Ordine in Via Guglielmo Nicastro e permetteranno ai fruitori di sviluppare un’ottima abilità comunicativa, fluida e strutturata. Al tempo stesso, parte del corso prevede anche un’estensione specifica dedicata alla terminologia di settore «Doctors English». Infatti, JM English dispone di un’ampia proposta didattica dove sono previsti ben cinquanta corsi di specializzazione linguistica per svariate professioni. Grazie a questa offerta la sede di Ragusa ha stipulato anche delle convenzioni con l’Ordine provinciale degli avvocati e degli ingegneri.



Chiunque desideri avere ulteriori informazioni può mettersi in contatto con la segreteria didattica al seguente indirizzo email: ragusa@jmenglish.it.