RAGUSA - 08/06/2018

Attualità - Sarà un voto caldo, anzi caldissimo

Domenica sarà la giornata più calda da 50 anni ad oggi: prima alle urne e poi tutti al mare a mostrar le...

Le alte temperature favoriranno l’astensionismo?

Sarà un voto caldo, anzi caldissimo. Non tanto per la competizione elettorale in sè, quanto piuttosto per la temperatura, perché domenica è destinato ad essere il giorno più caldo da 50 anni a questa parte e batterà ogni record. Nell’isola sono annunciate temperature ben oltre i 30° ed il massimo si toccherà all’interno con Catenanuova, in provincia di Enna, paese più caldo di Sicilia con 39°. Non si scherzerà neppure a Siracusa, Catania, Ragusa e Messina, città dove peraltro si vota. Mare piatto ed assenza di vento caratterizzeranno il fine settimana come accade da qualche giorno a questa parte. Ma l’ondata di calore proveniente dalle zone sub tropicali faranno lievitare le temperature.



Tutto da vedere se e quanto il gran caldo influenzerà la partecipazione al voto visto che la gente sarà invogliata ad andare al mare e ritornare all’imbrunire in città. L´ideale sarebbe dunque nel solco del vecchio adagio "Prima il dovere e poi il piacere", ovvero prima alle urne e poi tutti al mare a mostrar le chiappe chiare, come cantava Gabriella Ferri.