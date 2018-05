RAGUSA - 27/05/2018

Attualità - Interessante uno studio del Cnr

Come e quanto influisce sulla popolazione studentesca

Gioco d´azzardo: come e quanto influisce sulla popolazione studentesca, i giovani tra i 15 ed i 19 anni, per capire se e come giocano i ragazzi e le ragazze anche sotto la maggiore età, oltre al fatto che l’indagine ha incluso tutte le forme di gioco, comprese quelle online.

Tutto questo lo si evince grazie al Cnr di Pisa, che ha recentemente pubblicato un’interessante indagine sulla diffusione del gioco d’azzardo nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 64 anni. Il primo dato che emerge è che sono aumentati i giocatori adulti, mentre sono diminuiti i giovani scommettitori: gli italiani che hanno giocato d’azzardo almeno una volta nel 2017 sono stati più di 17 milioni contro i 10 milioni del 2014. Tra questi, la componente studentesca ha raggiunto il milione di giovani, mentre nel 2014 aveva toccato quota 1,4 milioni. Per quanto riguarda il canale di gioco preferito, il gioco online rimane stabile in termini percentuali, ma si registra un calo delle giocate online effettuate dai giovani. Questo fenomeno potrebbe essere spiegato con il fatto che i siti di gioco legali consentono di giocare solo ad utenti che hanno raggiunto la maggiore età, come previsto dalle regole attualmente vigenti per i casinò a distanza. Per trovare una selezione di siti legali e sicuri basta navigare sul seguente sito: https://www.migliori-casino-online.info/. Grazie ai filtri imposti al momento dell’apertura di un conto gioco, solo gli utenti che hanno più di 18 anni possono avere accesso al gioco e ai bonus riservati ai clienti del casinò.

Per coloro che scelgono di giocare a distanza, lo smartphone è lo strumento di gran lunga preferito, con circa un 50% di giocatori che utilizzano il proprio telefono per accedere ai casinò mobile o ai siti di scommesse.



Purtroppo, non è stato possibile elaborare, a livello regionale o anche comunale, il dato nazionale sulla diffusione del gioco tra gli adulti rivelato dal Cnr. Il motivo di questa mancanza di approfondimento locale è stato spiegato dalla dott.ssa Molinaro, coordinatrice dell’area Epidemiologia e Promozione della Salute dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa, la quale ha dichiarato che la Regione Sicilia ha scelto di non investire in questo campo i fondi che avrebbero permesso di completare lo studio, non lasciandolo esclusivamente limitato alla popolazione giovanile (15-19 anni).



Per quanto riguarda la provincia di Ragusa e la diffusione del gioco d’azzardo, gli unici dati recenti disponibili sono quelli riferiti al volume di scommesse dedicato dai cittadini agli apparecchi da intrattenimento come le slot machine “da bar” e le macchine videolottery. In base all’istantanea scattata da Avviso Pubblico, sulla base dei dati pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la spesa pro-capite nel 2016, nei giochi citati, per la provincia di Ragusa è stata di 118,14 euro, corrispondente alla 103ma posizione nella classifica nazionale. La stessa posizione è stata conservata dalla provincia anche nel primo semestre del 2017. Per quanto riguarda invece il Comune, nel 2016 la spesa pro-capite è stata di 177,57 euro e nel primo semestre del 2017 di 91,71 euro, con una previsione di crescita, al termine del 2017, di circa +3,3%. Come evidenziato da Avviso Pubblico però, i bassi livelli di spesa registrati localmente non sono da attribuirsi alla presenza di comportamenti particolarmente virtuosi da parte dei ragusani, quanto piuttosto ad una maggiore diffusione di opportunità di azzardo illegale nel sud d’Italia rispetto alle città del nord.