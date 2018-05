RAGUSA - 24/05/2018

Attualità - La colonnina di mercurio si assesterà sui 28 gradi

Tutti al mare per il fine settimana: temperature in salita e beltempo

L’alta pressione, tuttavia, stazionerà solo per pochi giorni

Tutti al mare per il fine settimana. Temperature in salita e mare piatto, sarà la prima vera occasione per un bagno e il primo assaggio d’estate. La colonnina di mercurio si assesterà sui 28 gradi e potrebbe anche toccare punte di 30 favorendo così i primi tuffi. L’alta pressione, tuttavia, stazionerà solo per pochi giorni, visto che dall’inizio della prossima settimana ci sarà un abbassamento della temperatura dovuto ad un anticiclone che stazionerà nel Sud Italia provocando tempo instabile. Se la passerà meglio la Sicilia dove il tempo si manterrà comunque al bello, seppur non farà registrare picchi termici insoliti per questa stagione. Solo pochi giorni perché giugno, annunciano i meteorologi, sarà all’insegna del bello e soprattutto stabile. Nella località marittime iblee, ma non solo, l’estate è comunque arrivata alla luce dei preparativi di locali e chalet anche stagionali che si sono attrezzati già per la lunga stagione estiva. Marina di Ragusa resta la località di punta della costa iblea grazie anche alla bandiera blu e alla diversificazione dell’offerta sia in termini di intrattenimento sia in termini di residenze.



La richiesta di fitti stagionali è alta anche se le agenzie segnalano che si tende a ridurre il periodo dal tradizionale mese, in genere agosto, a due o anche una settimana. Per i proprietari la parcellizzazione dei fitti produce tuttavia, un maggiore introito visto che i prezzi per un mini appartamento affittato a settimana garantiscono un maggiore introito pur se comportano spese di gestione più alte.