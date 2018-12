MODICA - 22/12/2018

Attualità - Calendario ricco

Il programma del Natale 2018 a Modica con tanti eventi

C’è anche la notte bianca

Il Natale a Modica è ricco di iniziative e appuntamenti: sabato 22 la prima delle notti bianche organizzate dall´Amministrazione. Sul palco di Piazza Matteotti si esibiranno I figli dell´Officina, band folk rock, di matrice popolare con rifinizioni balcaniche e testi di impegno sociale. Al termine il Dj set che la piazza in una grande dance hall. Domenica 23 al Garibaldi lo spettacolo Sicilia Mia con Eduardo Saitta. Alle 21:30 all´Auditorium Floridia sarà proiettato il film di Charlie Chaplin Luci della Città con musiche dal vivo di Francesca Guccione e Fabrizio Arena. Il giorno di Natale di scena il Concerto di Natale della banda musicale di Modica Belluardo Risadelli, quest´anno nell´incantevole scenario del Duomo di S.Giorgio.



Il 26 dicembre alla parrocchia di S.Anna dalle 18:00 alle 22:30 la II edizione del Presepe Vivente. Nella chiesa di S.Pietro il Concerto di S.Stefano del Coro Polifonico Ensemble Archi Monteverdi. In Piazza Matteotti alle 21 esibizione del Modica Gospel Choir. Venerdi 28 al Garibaldi alle ore 21:00 operetta Un viaggio d´amore a cura della compagnia del Teatro Massimo di Palermo. Sabato 29 dicembre concerto in Piazza Matteotti del rapper catanese Elfo, i cui video stanno spopolando su Youtube e in tutti i canali social.