MODICA - 03/12/2018

Attualità - Tutto pronto per la dolce kermesse

ChocoModica 2018, programma e piano di viabilità in vigore dal 6 al 9 dicembre: quel che c´è da sapere

Lo rende noto la polizia locale

In occasione di ChocoModica 2018, il comando di polizia locale ha predisposto un piano di viabilità già sperimentato con successo negli anni precedenti. Ecco come si svilupperà:

Chiusura:

7.12.2018 ore 14:00 - 02:00

8.12.2018 ore 10:00 – 02:00

9.10.2018 ore 10:00 – 02:00

La sosta per gli stessi giorni è anticipata, rispettivamente, alle 13 il 7 dicembre e alle 9 nei giorni 8 e 9 dicembre 2018.

Perimetro interdetto al transito e alla sosta:

Piazza Corrado Rizzone, Corso Umberto(intersezione Via Fratantonio), Via Marchesa Tedeschi(intersezione Corso Mazzini).

- Via Carmelo Caccamo sarà riservato ai residenti di Corso Umberto che richiederanno il pass entro le ore 12 del 05.12.2018;

- Viale Medaglie d’Oro, lato civici pari, sarà riservato ai residenti di Via Pellico e zone adiacenti e di Via Albanese che dovranno esporre l’autorizzazione già in possesso;

- I Disabili e i giornalisti potranno sostare in Via Tirella antistante civico 11 – 17 e in Via Marchesa Tedeschi(tratto Piazza Mazzini- Chiesa S.Maria);

- Via Tirella, di fronte a civico 11- 17 potranno sostare le autorità;

- Taxi e NCC potranno sostare in Piazza Corrado Rizzone tra i civici 7 e 11



Parcheggi:

Sorda: zona artigianale, Tribunale, stadio caitina, Piazzale Baden Powel(anche per i camperisti);

Dente: Largo XI Febbraio e quattro aree al Cimitero;

Modica Alta: Consolo, Viale Manzoni.



Sensi unici, eccetto residenti:

Via Tirella, Via Nuova S.Antonio, Via Modica Ragusa, Corso San Giorgio.

E’ previsto, come sempre, servizio continuo di bus navetta.



IL PROGRAMMA DI CHOCOMODICA 2018

Come ogni anno all’interno di ChocoModica uno spazio di primo piano è riservato allo spettacolo ed in particolare alla componente musicale. Ed è probabilmente il concerto di Lorenzo Licitra il momento musicale più atteso dell’edizione che comincerò tra pochi giorni. Già vincitore di una edizione di XFactor, Licitra è un idolo per milioni di ragazzi e lo scorso mese di febbraio è stato proclamato «ambasciatore del cioccolato modicano» nel Mondo. In quell’occasione fu coniata anche una speciale barretta di oro nero di Modica per celebrare la sua vittoria e la sua ascesa nel panorama musicale italiano. Il suo concerto (ingresso gratuito) si terrà in piazza Municipio sabato 8 dicembre a partire dalle 20:30.



In realtà il programma le prime note cominceranno a risuonare già dal giorno precedente. Venerdi 7, infatti, sempre in Piazza Municipio a partire dalle 20 avrà inizio il «ChocoRadioShow» a cura di Rtm. Un susseguirsi di musica e comicità sul palco principale di ChocoModica aperto dalla Joe Billy Band che farà rivivere i mitici anni ’50 grazie al proprio repertorio che va dallo Swing al Jump Blues e al coinvolgente Rockabilly, con brani classici dei grandi artisti come Johnny Cash, Elvis, Louis Prima, Jerry Lee Lewis e tantissimi altri. Quindi sarà la volta del cabarettista Massimo Spata che con la sua comicità e la sua verve introdurrà il successivo concerto degli Onorata Società, la band ragusana che ha recentemente pubblicato il suo ultimo single «Felicemente Social». Dopo il concerto degli Onorata Società, Piazza Municipio si trasformerà in una discoteca all’aperto con vari deejay locali che faranno ballare i ragazzi fino a tarda notte.



Domenica 9 si cambia decisamente genere. Alle 15:30 partirà quello che è ormai diventato un appuntamento immancabile della dolce kermesse modicana: «Quando la banda passò», lo stratosferico raduno di bande musicali provenienti da tutta la Sicilia sotto il coordinamento dei modicani della «Belluardo – Risadelli». Ogni anno i numeri sono sempre maggiori. Questa edizione vedrà la partecipazione di oltre 200 musicisti che per diverse ore animeranno tutte le strade del centro storico di Modica per poi concludere la sfilata sulla scalinata di S.Pietro con l’esecuzione globale di tutti i partecipanti dell’Inno di Mameli.



La chiusura (musicale) di ChocoModica 2018 sarà affidata agli agrigentini di «Siciliano Sono», una band che propone un pop adrenalico al sapore di ritmi latini e tropicali sapientemente combinati a quelli del Sud Italia. Con loro si ballerà e canterà la domenica a partire dalle 20:00 sempre sul palco di Piazza Municipio.