MODICA - 07/10/2018

Attualità - Insignito del titolo da parte della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro

Lo studente modicano Ivan Di Rosa è Cavaliere del Lavoro

La benemerenza sarà consegnata dal presidente della Repubblica il prossimo 2 giugno

Ivan Di Rosa (foto) è «Alfiere del Lavoro». Lo studente modicano, che ha conseguito con il massimo dei voti e la lode la maturità classica al Liceo Campailla, è tra i 24 studenti meritevoli italiani insignito del titolo da parte della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Il presidente della Fondazione, Antonio Amato, ha comunicato ufficialmente ad Ivan Di Rosa la consegna della benemerenza nel corso di una cerimonia che si terrà al Quirinale in occasione del conferimento delle onorificenze che il Capo dello Stato consegnerà a 25 Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso.



Ivan Di Rosa ha avuto una carriera scolastica encomiabile, è stato vincitore di numerosi premi ed ha rappresentato la Sicilia alle Olimpiadi di Italiano nel 2018 e alle Olimpiadi Classiche per due anni consecutivi (2017 e 2018). Di Rosa continuerà gli studi essendosi iscritto alla Facoltà di Medicina . Al concorso pubblico nazionale per l’ammissione alla facoltà di medicina è risultato 61mo su 61 mila aspiranti ed è riuscito ad essere ammesso tra i primi 10 presso la Scuola Superiore di eccellenza di Sant’Anna a Pisa.