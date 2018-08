MODICA - 28/08/2018

Attualità - Ispezioni a tappeto, ma i controlli nel Modicano hanno dato i loro frutti

Sicilia "scoppia" di abusivismo edilizio: Modica comune virtuoso

Nella città della Contea risultano ufficialmente ben 17 mila metri cubi di edificazioni abusive

La Sicilia «scoppia» di abusivismo e la Regione corre ai ripari. Ispezioni a tappeto nei comuni che non hanno dato risposte alle sollecitazioni dell’assessorato Territorio ed Ambiente rispetto alle misure prese per contrastare il fenomeno o per non aver dato il via all’iter le demolizioni. Tra questi comuni, 35 in tutta l’isola nel primo elenco reso noto, sono annoverati anche Acate, Pozzallo, Ragusa, Scicli e Vittoria per quanto riguarda il territorio ibleo. Tra i comuni virtuosi che hanno comunicato dati e numeri figura invece Modica, dove risultano ufficialmente 17 mila metri cubi di edificazioni abusive scoperti nell´ultimo periodo. I 35 sindaci cui sono state notificate le ispezioni devono giustificare perché da un anno a questa parte non hanno fornito risposte e sono rimasti nel silenzio. Inoltre dovranno motivare il perché non hanno intrapreso azioni per bloccare le costruzioni abusive.



Nel caso in cui i sindaci perdureranno nel loro silenzio, o non forniranno spiegazioni plausibili, scatterà la denuncia alla Procura ed in alternativa saranno commissariati. Le amministrazioni locali inadempienti crescono di anno in anno perché nel 2015 furono «solo» in 17 a non dare risposta alle richieste dell’Assessorato, l’anno successivo 48, nel 2017 sono state 89 e quest’anno 144. Una escalation che segnala la scarsa sensibilità delle amministrazioni verso un fenomeno che deturpa coste e paesaggio ma anche i contesti urbani. Una sorta di assuefazione ma, come riportano alcuni primi cittadini, sussiste l’impossibilità di procedere perché gli organici degli uffici tecnici sono dappertutto insufficienti.



Dopo avere preso in esame i comuni con popolazione oltre i 10 mila abitanti l’assessorato guidato da Totò Cordaro è intenzionato ad andare avanti e comprendere anche quelli nella fascia tra 5 e 10 mila per coprire tutta la Sicilia ed avere un quadro quanto più realistico di una situazione comunque sotto il segno diffuso della precarietà urbanistica.



MODICA TRA I POCHI COMUNI VIRTUOSI

Modica è tra i Comuni virtuosi in Sicilia per quanto riguarda i controlli sull’abusivismo edilizio. A certificarlo è la Regione che ha disposto l’invio di ben 35 commissari presso i Comuni inadempienti per chiedere valide motivazioni sul perché da un anno a questa parte non hanno fornito alcun risultato dei controlli periodici e giustificazioni per non aver intrapreso nessuna azione nei confronti di costruzioni abusive anche di grave entità. In provincia non hanno fornito dati alla Regione Ragusa, Scicli, Vittoria, Acate e Pozzallo. Tra chi riceverà la «visita» dei commissari regionali non c’è Modica dove l’attività del Nope (Nucleo Operativo Polizia Edilizia) coordinata dal Commissario Giuseppe Gintoli ha continuato a produrre ottimi risultati.



Tant’è che, come accennato nel paragrafo principale dell´articolo, il comune modicano è il secondo in Sicilia per metri cubi abusivi scoperti: ben 17 mila contro i 18 mila di Palermo. «Voglio fare i complimenti al Nope - dice il sindaco Ignazio Abbate - che seppur formato da due sole unità e da un’amministrativa riesce a presidiare costantemente un territorio vasto ed articolato come il nostro. L’Assessore Lorefice e il Comandante Cannizzaro seguono costantemente l’attività della Polizia Edilizia che da quando è stata istituita ha rappresentato da sempre un fiore all’occhiello della nostra Amministrazione. Grazie al loro lavoro riusciamo a preservare il più possibile il territorio da abusivismi che in passato hanno creato danni ingenti ma che in futuro non si ripresenteranno - conclude il sindaco - proprio grazie a questa attività di controllo capillare».