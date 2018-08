MODICA - 21/08/2018

Attualità - Per il sindaco Ignazio Abbate è inattuabile la proposta del Codacons di rinviare l’apertura

Scuole sicure a Modica, "isola felice" nel panorama strutturale in Italia

"Bisogna trovare semmai delle soluzioni alternative che non influiscano sul normale svolgimento delle lezioni"

"Modica è un piccola «isola felice» nel panorama strutturale scolastico italiano": ad affermalo è il sindaco Ignazio Abbate (foto), che commenta così la proposta del Codacons di differire l’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 per consentire di effettuare tutte le prove necessarie a tranquillizzare studenti, famiglie ed impiegati che passano gran parte della loro settimana negli istituti scolastici. «Rimandare l’inizio dell’anno scolastico è assolutamente impensabile – continua il primo cittadino modicano – perché bisognerebbe saltare praticamente tutto l’anno. Bisogna trovare semmai delle soluzioni alternative che non influiscano sul normale svolgimento delle lezioni. Lo scorso anno abbiamo avuto bisogno di diversi mesi per effettuare i controlli su tutti gli istituti di nostra competenza che a turno sono rimasti chiusi. In quell’occasione siamo stati bravi e fortunati nell’intercettare la stragrande maggioranza dei finanziamenti messi a disposizione dal Ministero per la nostra provincia e sui 17 istituti provinciali ben 13 sono stati quelli in territorio modicano oggetto di controlli. Tra questi e quelli costruiti seguendo tutte le nuove normative vigenti in termini di prevenzione strutturale possiamo affermare che tutti gli istituti scolastici di competenza comunale sono pienamente efficienti.



Quindi - conclude il sindaco - ci tengo a tranquillizzare le famiglie che mandano i propri figli a scuola e che giustamente sono rimaste scosse da quello che è successo a Genova e da tutto il dibattito che ne è seguito. La sicurezza delle strutture scolastiche è stata da sempre una politica prioritaria di questa Amministrazione ed oggi ne raccogliamo i risultati positivi».



LA PROPOSTA DEL CODACONS DI DIFFERIMENTO APERTURA ANNO SCOLASTICO

Il Codacons chiede lo slittamento dell’apertura dell’anno scolastico ma l’assessore conferma la data del 12 settembre. Sull’onda delle emozioni suscitate dalla tragedia di Genova cresce l’allarme sicurezza ed il segretario nazionale del Codacons Catania, Francesco Tanasi ha chiesto ai nove prefetti dell’isola di «Non riaprire le scuole in Sicilia, rinviando l´inizio delle lezioni, fino a quando non saranno effettuate tutte le verifiche tecniche atte a certificare la possibilità o meno che l´immobile possa essere utilizzabile sul fronte della vulnerabilità sismica".



Ha condiviso la sua preoccupazione Vincenzo Figuccia, parlamentare regionale e leader del movimento «Cambiamo la Sicilia» che dice: «L’insieme degli edifici scolastici della Regione comprende immobili costruiti anche molti anni fa, accanto ad altri relativamente nuovi. Controllare la situazione non è un semplice atto burocratico e a volte il responso dei tecnici porta alla chiusura. L’anno scolastico non può partire così come se nulla fosse, chiederemo come ha già opportunamente fatto il Codacons, il rinvio dell’inizio delle lezioni, fino a quando tutti i necessari controlli non verranno effettuati».



«Poiché la sicurezza delle nostre scuole non va in vacanza – dice il parlamentare– ho ritenuto opportuno presentare quest’oggi un’interrogazione all’assessore alla pubblica istruzione e formazione, perché verifichi che tutti i Comuni siciliani abbiano effettuato le verifiche di vulnerabilità sismica». Immediata la risposta dell’assessore Roberto Lagallla che dice: «L’anno scolastico inizierà regolarmente il 12 settembre come previsto. E’ ovvio che le lezioni dovranno essere avviate in una condizione di massima sicurezza per gli studenti. In questo ambito è preponderante il ruolo svolto dagli Enti territoriali con i quali l’Amministrazione regionale continuerà a confrontarsi nei prossimi giorni. Non mancherà anche l’interlocuzione con le istituzioni dello Stato preposte alla tutela dell’incolumità pubblica».