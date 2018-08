MODICA - 19/08/2018

Attualità - Già governatore del Distretto 2010 Sicilia Malta

Milazzo coordinatore Rotary per Italia, Spagna e Portogallo

La nomina da parte del presidente del Rotary International, Mark Maloney

Francesco Milazzo (foto) è il nuovo coordinatore regionale per il Rotary per Italia, Spagna e Portogallo. L’incarico gli è stato conferito dal presidente internazionale del Rotary, Mark Maloney, decorrerà dal luglio 2019 ed avrà durata triennale fino al 2022. Francesco Milazzo, modicano, già governatore per il Distretto 2010 Sicilia Malta, docente di Diritto Romano all’Università di Catania, già socio del Rotary di Modica e attualmente socio del Rotary Catania, avrà la responsabilità di 18 distretti distribuiti in tre Paesi.



Sarà uno dei 40 coordinatori in tutto il mondo rotariano e curerà i rapporti con i club al fine di motivare i soci e favorire nuove adesioni. Francesco Milazzo lavorerà in sinergia con un altro rappresentante ibleo ai vertici del mondo rotariano, il director Francesco Arezzo di Trifiletti. Milazzo seguirà da vicino la campagna «End Polio now» lanciata dal Rotary a livello internazionale e nel marzo del prossimo anno parteciperà ad un corso di formazione che si terrà ad Evanston vicino Chicago.