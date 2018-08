MODICA - 14/08/2018

Commissariati Acate, Modica, Scicli e Vittoria per piano utilizzo demanio

I commissari avranno il compito di predisporre, in sostituzione degli enti locali, le procedure per l’approvazione

Quattro degli otto comuni costieri iblei sono inadempienti e quindi sono stati commissariati. Acate, Modica, Scicli e Vittoria non si sono ancora dotati del piano di utilizzo del demanio marittimo per cui l’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente ha nominato i commissari ad acta che si sostituiranno alle amministrazioni comunali. In Sicilia i comuni commissariati sono 63 sui 122 comuni costieri. I commissari avranno il compito di predisporre, in sostituzione degli enti locali, le procedure per l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica delle coste, fondamentali per il rilascio di nuove concessioni demaniali. I piani costituiscono il volano per la creazione di nuove attività turistiche, ricettive e commerciali e quindi per la realizzazione di nuove ricchezze e posti di lavoro e rappresentano lo strumento di programmazione attraverso cui viene regolamentato l’utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per quanto riguarda le attività di tipo privato, che pubblico.



Si tratta, insomma, di uno strumento essenziale per pianificare la fascia costiera ed assicurare uno sviluppo ordinato e rispettoso dell’ambiente, regolamentare le aree demaniali e riportare ordine nel caos urbanistico che spesso e volentieri caratterizza le borgate e le frazioni marinare. I 4 comuni iblei, così come gli altri, sono stai commissariati per «una assoluta mancanza di riscontro» rispetto alle sollecitazioni dell’assessorato.



La nomina dei commissari non risponde, tuttavia, ad una logica punitiva, ma intende essere uno strumento agile, che consenta alle amministrazioni comunali di uscire dalle secche di una pianificazione che in molti casi si è rilevata difficile da realizzare, anche per mancanza di personale tecnico o di risorse adeguate.