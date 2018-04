MODICA - 14/04/2018

Attualità - Il casting della nuova serie della fiction di Rai 1

Montalbano sono! Il commissario cerca nuovi volti giovedì a Modica e venerdì a Ragusa. Casting aperti

Un episodio sarà girato anche in Friuli

Salvo Montalbano cerca... nuovi volti. Sono aperti in provincia di Ragusa i casting per la fiction «Il commissario Montalbano», per la ricerca di nuove comparse. E´ possibile presentarsi giovedì 19 aprile a Palazzo della Cultura a Modica e venerdì 20 aprile nella sede della Compagnia della bellezza, in via Asia, nei pressi della clinica del Mediterraneo a Ragusa. Possono partecipare adulti fino a 70 anni, basta munirsi di fotocopia della carta d’identità, codice fiscale e codice Iban. Un episodio della nuova serie della fiction di Rai 1 sarà girato anche in Friuli, dove Montalbano indagherà nell´immaginario borgo di Bellosguardo, lontano dalla sua amata Vigata.