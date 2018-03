MODICA - 21/03/2018

Attualità - Nell’aula magna della scuola "F. Stagno d’Alcontres" numerosi intervenuti

Modica: celebrata giornata mondiale del servizio sociale

"Promuovere vivibilità e benessere dei centri urbani» è stato il tema discusso

Nell’Aula Magna della Scuola per Assistenti Sociali «F. Stagno D’Alcontres» (foto) è stata celebrata la Giornata mondiale del Servizio Sociale Ad organizzare l’evento insieme alla Scuola è stato l’Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia. Un incontro dall’alta valenza formativa i cui partner sono stati il Comune di Modica e il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università di Messina e con la collaborazione di Legambiente di Modica, del Sunas e del cantiere educativo Crisci Ranni. Il tema della giornata è stato «Promuovere vivibilità e benessere dei centri urbani».



Ha introdotto e moderato l’evento il Consigliere dell’Ordine e Docente Tutor della Scuola di Modica, Corrado Parisi. Tra gli interventi quello di Matilde Sessa, Consigliere dell’Ordine, che ha trattato i temi deontologici della professione, Luciano Nicastro che ha tenuto una relazione sul tema: «Futuro della città dell’Uomo e costruzione dei Borghi di Comunità civica multiculturale». Sul confronto fra diverse professioni è intervenuto Salvatore Poidomani, Segretario generale del Sunas, e il contributo di Legambiente è stato fornito dal Presidente del circolo di Modica, Giorgio Cavallo. Una declinazione diversa del tema della giornata è stata fornita dall’architetto e urbanista Gaetano Manganello mentre Fabio Sammito ha parlato del cantiere educativo Crisci Ranni, quale esempio di riqualificazione urbana attraverso interventi di natura sociale. A trarre le conclusioni della giornata di lavori è stato il Direttore della Scuola per Assistenti Sociali «F. Stagno D’Alcontres» che ha citato Giorgio La Pira e l’enciclica di Papa Francesco, «Laudato sì».