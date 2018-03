MODICA - 17/03/2018

Attualità - La classifica di «Pizza in world», guida presentata a Napoli

Il modicano Terranova tra i 200 pizzaioli più bravi al mondo

Lavora da circa 10 anni a Dorf, in provincia di Bolzano

Tra i pizzaioli più bravi del mondo c’è un modicano. Nella top 200 di «Pizza in world», guida presentata a Napoli, si colloca infatti Salvatore Terranova (foto). Il pizzaiolo modicano lavora da circa 10 anni a Dorf, in provincia di Bolzano, e si è posto all’attenzione dopo una lunga gavetta. Salvatore Terranova inizia da giovanissimo ad esercitare questa professione, ma qualcosa lo spinge a coltivare maggiormente questo amore per la pizza frequentando dei corsi di specializzazione alla Pizza News School con il maestro Luigi Ricchezza. In questa scuola si apprende la scienza della pizza imparando tutti i processi microbiologici che avvengono in ogni fase della vita stessa, da cui Salvatore ne esce professionalmente più esperto, tanto che diventa istruttore. La sua professionalità è riconosciuta anche dal primo motore di ricerca nel mondo: l’albo pizzaioli.com. La pizza di Salvatore Terranova si differenzia dalla normalità sotto il punto di vista del processo di lievitazione naturale che fa in modo di ottenere una pizza altamente digeribile usando farine poco raffinate dal basso contenuto proteico.



Dice il pizzaiolo Salvatore Terranova : «Chi vuole intraprendere questo lavoro deve studiare con passione senza mai dare nulla per scontato, affrontando le avversità e imparando da essi perchè non si ripetano errori. Il mondo della pizza è lungo e tortuoso ma può regalare immensa soddisfazione».